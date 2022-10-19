انخفاض أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل 174 ريالاً

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انخفضت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 19 من أكتوبر 2022، خلال تعاملات الصباح بشكل طفيف.

وسجلت أسعار الذهب عيار 24 حوالي 198.97 ريال، فيما سجل سعر الذهب عيار 22 نحو 182.39 ريال.

عيار 21 يسجل 174.10 ريال

كما سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 174.10 ريال، وأسعار الذهب عيار 18 نحو 149.23 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 116.07 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 99.49 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6188 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1393 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 198,972 ريال.

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