متى تمنع مكافأة الطلاب صرف الدعم؟.. حساب المواطن يجيب

تواصل – فريق التحرير:

قال برنامج حساب المواطن، إن مكافأة الطلاب تعد من ضمن الدخل، ولا بد من الإفصاح عنها، حتى لا يتوقف صرف الدعم.

جاء ذلك رداً على استفسار ورد لحساب “خدمة المستفيدين”، على موقع تويتر، إذ تساءل المستفسر قائلاً: “هل مكافأة الطالب تعتبر من مصادر الدخل، وهل الطالب اللي مكافأته 900 ريال يصرف له من حساب المواطن”.

ورد حساب المواطن عليه قائلاً: “نعم، تعتبر مكافأة الطلاب من ضمن الدخل ولابد من الإفصاح عنها، باختيار الحالة الوظيفية (طالب) نوع الدخل (غير ذلك) ومصدر الدخل “برنامج دعم حكومي”، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سوف يشملك الدعم”.

دفعة أكتوبر من حساب المواطن

والأسبوع الماضي، كشف برنامج حساب المواطن عن تفاصيل الدفعة الجديدة، مؤكدًا أنه أودع 3.3 مليارات ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والخمسين 10.2 ملايين مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 133 مليار ريال.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1831 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 88% بينما بلغ عدد التابعين 7.8 ملايين مستفيد.

عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق

وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 293 ألف مستفيد، مشكلين 12% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 89% أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 11% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 42% وشكل الذكـور المستقلين 58%، مشيرًا بأن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل والذي بلغ 720 ريالاً للفرد المستقل.

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