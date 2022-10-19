اليوم.. خبير طقس يتوقع تساقط أمطار متفرقة على المرتفعات

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توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أن تشهد المملكة أجواءً لطيفة لمعتدلة على معظم الأنحاء، باردة على المناطق الشمالية وشمال الوسطى.

خريطة الأمطار المتساقطة اليوم بالمملكة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه حسب المراصد فإنه مع نهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع القادم –بمشيئة الله- يتوقع هطول أمطار متفرقة على المرتفعات، مع سحب عالية على مناطق وسط وشرق المملكة.

طقس مستقر وسماء صحو على عدة مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يسود طقس مستقر على معظم مناطق المملكة، وسماء صحو إلى غائمة جزئيًا على مناطق جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح

وأضاف أنه لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.

استمرار الحالة المطرية خاصة على المرتفعات

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية، حيث تتعرض مناطق جنوب المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار.

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