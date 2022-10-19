منظمة تحذر: هذه الظاهرة تهدد مليار طفل حول العالم

تواصل – وكالات:

قالت منظمة دولية، إن تداعيات التغير المناخي تهدد مليار طفل حول العالم.

وأعربت منظمة “كيدز رايتس” (حقوق الأطفال) غير الحكومية، عن أسفها لأن مستويات معيشة القاصرين في سائر أنحاء العالم لم تتحسن خلال العقد الماضي.

جاء ذلك في دراسة تصدرها المنظمة سنويًا تحت اسم “مؤشر حقوق الأطفال” وتصنف فيها 185 دولة وفقًا لمدى امتثال كل منها للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بناء على بيانات الأمم المتحدة.

وفي مؤشر 2022 احتلت آيسلندا والسويد وفنلندا وهولندا المراكز الأولى، في حين تذيلت الترتيب كل من جمهورية إفريقيا الوسطى وسيراليون وأفغانستان وتشاد.

التغير المناخي يهدد مليار طفل حول العالم

من جانبه، قال مؤسس المنظمة ورئيسها مارك دولارت في بيان إن مؤشر 2022 “مقلق لأجيالنا الحالية والمستقبلية من الأطفال”.

وأوضح أن “مناخًا يتغير بسرعة يهدد الآن مستقبلهم وحقوقهم الأساسية”.

وأعرب دولارت عن أسفه لأنه “لم يحرز تقدمًا كبيرًا في مستويات معيشة الأطفال خلال العقد الماضي، وبالإضافة إلى ذلك، تأثّرت سبل عيشهم بشدة من جرّاء جائحة كورونا”.

وبحسب مؤشر حقوق الأطفال للعام 2022 فقد ارتفع، لأول مرة منذ عقدين، عدد الأطفال العاملين في العالم إلى 160 مليونًا، أي ما يمثل زيادة قدرها 8.4 مليون طفل خلال السنوات الأربع الماضية.

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