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لليوم الثاني.. هاشتاق «الضمان الاجتماعي المطور» يتصدر تويتر و«العناية بالعملاء» يتفاعل
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لليوم الثاني.. هاشتاق «الضمان الاجتماعي المطور» يتصدر تويتر و«العناية بالعملاء» يتفاعل

لليوم الثاني.. هاشتاق «الضمان الاجتماعي المطور» يتصدر تويتر و«العناية بالعملاء» يتفاعل

لليوم الثاني.. هاشتاق «الضمان الاجتماعي المطور» يتصدر تويتر و«العناية بالعملاء» يتفاعل
٠٩:٢٠:٢٢ ص، الأربعاء، ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “الضمان الاجتماعي المطور” موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لليوم الثاني على التوالي، وسط مطالبات من المواطنين بإلغاء بعض الشروط خاصة تلك المتعلقة باليتيمة والمطلقة.

كما ناشد عدد من المغردين بإعطاء مساحة أكبر لمرضى القلب والسرطان والكلى الذين تخطى عمرهم الـ 60 عامًا، مؤكدين أن هؤلاء بحاجة إلى رعاية ومعاملة نظرًا لمعاناتهم مع المرض.

حساب “العناية بالعملاء” يتفاعل مع تغريدات المواطنين

وتفاعل حساب “العناية بالعملاء” مع مئات التغريدات الخاصة بالمواطنين الراغبين في معرفة المزيد من المعلومات عن الضمان الاجتماعي المطور، وكذلك الراغبين في توضيح مدى أهليتهم للحصول على الضمان.

وقالت إحدى المستفيدات “أنا من ذوي الإعاقة ويتيمة ساكنة بيت جدي، بس مش من مستفيدي الضمان لازم أكون مستقلة؟”.

رد حساب العناية بالعملاء: “ينظر نظام الضمان الاجتماعي المطور إلى الأفراد في المسكن الواحد كأسرة واحدة، وفي حال السكن مع أفراد الأسرة فيتم التسجيل كتابع للعائل، ويمكنك التسجيل بشكل مستقل في حال إثبات استقلالية السكن”.

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الكلمات الدلالية:
الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي المطور حساب العناية بالعملاء شروط الضمان الاجتماعي

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