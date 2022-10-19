مفاجأة.. إيران ترسل جنودًا لتدريب الروس على استخدام المسيّرات

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كشف صحيفة نيويورك تايمز، أن إيران أرسلت جنودًا لقاعدة عسكرية بالقرم لتدريب الروس على استخدام المسيّرات.

الجنود الذين أرسلتهم إيران للقرم ينتمون لقوات الحرس

وأوضحت الصحيفة نقلًا عن مصادر، أن إيران أرسلت مدربين لمساعدة الروس على حل مشاكل الطائرات المسيرة الإيرانية، مؤكدة أن الجنود الذين أرسلتهم إيران للقرم ينتمون لقوات الحرس الثوري.

قضية نقل أسلحة إيرانية لروسيا أمام مجلس الأمن

وذكرت وكالة رويترز، أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تعتزم طرح قضية نقل أسلحة إيرانية لروسيا أمام مجلس الأمن.

وفي بيان لها، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستواصل اتخاذ خطوات صارمة لمنع بيع الطائرات المسيرة والأسلحة المماثلة، مؤكدة أن التحالف بين إيران وروسيا يجب النظر إليه كتهديد محتمل.

وصرح مسؤولون أوكرانيون لـ وول ستريت جورنال: أن إمدادات إيران من المسيرات لم تغير ميزان القوة الاستراتيجي في حرب أوكرانيا.

أوكرانيا تدعو خبراء أمميين لفحص مسيرات إيرانية

فيما دعت السلطات الأوكرانية، خبراء أمميين لفحص مسيرات إيرانية استخدمتها روسيا لمهاجمتها، لافتة إلى أنها تسعى إلى حشد رد فعل دولي مناسب إزاء استخدام روسيا المسيرات الإيرانية، وأن طلب روسيا من إيران طائرات مسيرة دليل على إفلاس موسكو العسكري والسياسي.

إيران تصدر مئات الطائرات المسيرة إلى روسيا

وطالب مندوب أوكرانيا في رسالة لمجلس الأمن، أنه يجب اعتبار نقل المسيرات من إيران لروسيا انتهاكا لقرار المجلس رقم 2231، مشيرًا إلى أن تقديرات كييف أن لدى إيران خططا لتصدير مئات الطائرات المسيرة إلى روسيا.

في الوقت نفسه قال وزير خارجية أوكرانيا، إنه يقترح على الرئيس زيلينسكي قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران.

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