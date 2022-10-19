مختصون: 4 أسباب وراء تراجع أسعار الحديد والإسمنت في سبتمبر

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قال خبراء في مجال العقارات والبناء إن أسعار الحديد والإسمنت تعتمد على الأسعار العالمية التي تتأثر بسبب انخفاض الطلب عليها؛ نتيجة رفع نسبة الفائدة.

وحدد الخبراء 4 مسببات أسهمت في انخفاض أسعار مواد البناء، تتمثل ف:

1 – انخفاض الطلب.

2 – وجود وفرة في المستودعات.

3 – زيادة المعروض.

4 – اشتعال المنافسة بين الشركات المحلية. وفقا لـ «اليوم»

من جهته، قال المستشار العقاري خالد المبيض إن أسعار الحديد والإسمنت تعتمد على الأسعار العالمية، والتي يتأثر سعرها بسبب انخفاض الطلب عليها؛ نظرًا لرفع نسبة الفائدة، مؤكدًا أن قطاع المقاولات في المملكة يشهد ازدهارًا في عدد وحجم المشاريع بمختلف الأنواع، سواء ما هو تحت التنفيذ أو المخطط لتنفيذها.

وأشار إلى أن ما قامت به المملكة من بنية تحتية عملاقة خلال السنوات الماضية أسهم في إيجاد تنافس كبير بين الشركات والصناعات في قطاعي الإسمنت والحديد؛ مما أدى إلى إيجاد بيئة مثالية للتطوير العمراني بأسعار منافسة، لافتًا إلى أن المملكة تعد من أقوى وأكبر الاقتصادات على مستوى العالم العربي من حيث عدد وقيمة المشاريع.

4 مسببات وراء الانخفاض

وأوضح أن وفرة منتجات البناء المحلية، بالإضافة إلى انخفاض الطلب العالمي على تلك المواد أهم مسببات انخفاض الأسعار في الإسمنت والحديد.

بدوره، حدد الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة 4 مسببات لانخفاض أسعار الحديد والإسمنت خلال شهر سبتمبر متمثلة في:

1 – انخفاض الطلب على الحديد، والإسمنت خلال سبتمبر.

2 – وجود كميات كبيرة في المستودعات.

3 – زيادة المعروض للبيع.

4 – التنافسية بين الشركات المحلية.

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