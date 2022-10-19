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بالفيديو.. «الخثلان» يوضح أفضل طريقة صحيحة لتحصِين الأولاد

بالفيديو.. «الخثلان» يوضح أفضل طريقة صحيحة لتحصِين الأولاد

بالفيديو.. «الخثلان» يوضح أفضل طريقة صحيحة لتحصِين الأولاد
٠٨:١٩:٠٥ ص، الأربعاء، ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام  محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان: إن الأطفال عمومًا لابد أن يتم تحصينهم، ولكن بالطريقة الشرعية الصحيحة.

الطريقة الشرعية الصحيحة لتحصين الأولاد

وأوضح في مقطع فيديو منشور على حسابه في “تويتر”، أن الأطفال عمومًا وليس بالسنتين والثلاثة، ولكن حتى الكبار منهم، يُحصَّنون بما كان يُحصِّن به النبي صلى الله عليه وسلم، الحسن والحسين رضي الله عنهما.

وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحصن الحسن والحسين رضي الله عنهما، بقوله: «أعيذكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق»، أو«أعيذكم بكلمات الله التامة، من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة»، وإن جمع بينهما فهو خير، ويجعل ذلك مع أذكار الصباح والمساء.

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وأشار إلى أنه من الأفضل أيضًا، أن يتعوذ الإنسان بأن يقول، أعيذ أولادي بكلمات الله التامة، من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة، أعيذ أولادي بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وإن أراد أن يسمي شرورًا معينة فالأمر في هذا واسع، مؤكدًا أن هذا هو التحصين الصحيح للأولاد.

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أذكار الصباح والمساء الخثلان تحصين الأولاد سعد الخثلان

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