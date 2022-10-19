الأربعاء، ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
لليوم الثاني.. هاشتاق «الضمان الاجتماعي المطور» يتصدر تويتر و«العناية بالعملاء» يتفاعل
اليوم.. خبير طقس يتوقع تساقط أمطار متفرقة على المرتفعات
مفاجأة.. إيران ترسل جنودًا لتدريب الروس على استخدام المسيّرات
مختصون: 4 أسباب وراء تراجع أسعار الحديد والإسمنت في سبتمبر
انتشار حالات الإصابة بالإنفلونزا بين طلاب المدارس.. أطباء يكشفون السبب
حساب المواطن: أرباح الأسهم لا تؤثر على صرف الدعم بهذه الحالة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

حساب المواطن: أرباح الأسهم لا تؤثر على صرف الدعم بهذه الحالة

حساب المواطن: أرباح الأسهم لا تؤثر على صرف الدعم بهذه الحالة

حساب المواطن: أرباح الأسهم لا تؤثر على صرف الدعم بهذه الحالة
٠٨:٢٨:٤٢ ص، الأربعاء، ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

قال برنامج حساب المواطن، إنه يجب على المستفيد أن يُفصح عن أرباح أسهمه سواء كان يحصل عليها بشكل سنوي أم نصف سنوي.

جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المستفيدين، قال فيه: “هل يجب الإفصاح عن أرباح الأسهم علمًا بأنها غير ثابتة نصف سنوية، كل ستة أشهر؟”.

وردًا على السؤال، قال حساب المواطن: “في حال وجود عوائد مالية من الأسهم لابد من الإفصاح عنها باختيار نوع ومصدر الدخل (غير ذلك) وإدخال معدل المتوسط الشهري لآخر 12 شهرًا لهذا الدخل”.

دفعة أكتوبر من حساب المواطن

والأسبوع الماضي، كشف برنامج حساب المواطن عن تفاصيل الدفعة الجديدة، مؤكدًا أنه أودع 3.3 مليارات ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والخمسين 10.2 ملايين مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 133 مليار ريال.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1831 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 88% بينما بلغ عدد التابعين 7.8 ملايين مستفيد.

عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق

وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 293 ألف مستفيد، مشكلين 12% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 89% أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 11% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 42% وشكل الذكـور المستقلين 58%، مشيرًا بأن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل والذي بلغ 720 ريالاً للفرد المستقل.

اقرأ أيضا:

حساب المواطن: اصرف 6 دفعات مع تنشيط حسابك البنكي بهذه الحالة

 

الكلمات الدلالية:
أرباح الأسهم برنامج حساب المواطن حساب المواطن دعم حساب المواطن

مواد ذات صلة

المزيد
صحيفة عبرية: النظام الإيراني يستثمر في صناعة الغواصات للجيش الصهيوني

صحيفة عبرية: النظام الإيراني يستثمر في صناعة الغواصات للجيش الصهيوني

٠١:٣٨ ص، السبت، ٠٣ ديسمبر ٢٠١٦
22 مليون ريال.. مؤسسة الحبوب تصرف الدفعة الثامنة عشر لمزارعي القمح

22 مليون ريال.. مؤسسة الحبوب تصرف الدفعة الثامنة عشر لمزارعي القمح

٠١:١١ م، الأحد، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢
مشاهد متنوعة.. أمطار غريزة وجريان للسيول غرب العيص وشرق أملج

مشاهد متنوعة.. أمطار غريزة وجريان للسيول غرب العيص وشرق أملج

١٠:٢٩ م، الجمعة، ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢
وصول جثمان المواطن المقتول في المغرب إلى مطار عرعر

وصول جثمان المواطن المقتول في المغرب إلى مطار عرعر

٠٢:٥٠ م، الأحد، ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *