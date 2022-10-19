حساب المواطن: أرباح الأسهم لا تؤثر على صرف الدعم بهذه الحالة

تواصل – فريق التحرير:

قال برنامج حساب المواطن، إنه يجب على المستفيد أن يُفصح عن أرباح أسهمه سواء كان يحصل عليها بشكل سنوي أم نصف سنوي.

جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المستفيدين، قال فيه: “هل يجب الإفصاح عن أرباح الأسهم علمًا بأنها غير ثابتة نصف سنوية، كل ستة أشهر؟”.

وردًا على السؤال، قال حساب المواطن: “في حال وجود عوائد مالية من الأسهم لابد من الإفصاح عنها باختيار نوع ومصدر الدخل (غير ذلك) وإدخال معدل المتوسط الشهري لآخر 12 شهرًا لهذا الدخل”.

دفعة أكتوبر من حساب المواطن

والأسبوع الماضي، كشف برنامج حساب المواطن عن تفاصيل الدفعة الجديدة، مؤكدًا أنه أودع 3.3 مليارات ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والخمسين 10.2 ملايين مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 133 مليار ريال.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1831 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 88% بينما بلغ عدد التابعين 7.8 ملايين مستفيد.

عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق

وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 293 ألف مستفيد، مشكلين 12% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 89% أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 11% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 42% وشكل الذكـور المستقلين 58%، مشيرًا بأن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل والذي بلغ 720 ريالاً للفرد المستقل.

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