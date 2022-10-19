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8 أطعمة ومشروبات تحدد نسبة خصوبتك.. تعرف عليها
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8 أطعمة ومشروبات تحدد نسبة خصوبتك.. تعرف عليها

8 أطعمة ومشروبات تحدد نسبة خصوبتك.. تعرف عليها

8 أطعمة ومشروبات تحدد نسبة خصوبتك.. تعرف عليها
٠٧:٥٥:٢٩ ص، الأربعاء، ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي، أن هناك عدة عوامل تؤثر على نسبة الخصوبة لدى الرجال والنساء، وأهمها الغذاء، علاوة على مستويات التوتر والتمارين الرياضية والوراثة.

من جانبها، قالت خبيرة التغذية، تيريزا جنتيل، إن النظام الغذائي الصحي يرتبط بجودة أفضل للحيوانات المنوية، وفق موقع “روسيا اليوم”.

وأضافت أنه على العكس من ذلك، فإن السمنة والنظام الغذائي عالي الدهون يؤثران على بنية الحيوانات المنوية وعددها، كما تؤثر السمنة سلبًا على خصوبة المرأة.

8 أطعمة ومشروبات تحدد نسبة خصوبتك

وفي هذا الصدد، حدد باحثون 8 أنواع من الأطعمة والمشروبات التي تؤثر على نسبة خصوبة الرجل والمرأة وهي:

1-الفاكهة والخضار

2- الدهون الصحية، وتشمل الأفوكادو وزيت الزيتون والمكسرات والبذور.

3- الحبوب، فالنساء يتعرضن لخطر أقل للإصابة بالعقم إذا تناولن كميات كبيرة من الحبوب الكاملة.

4- البروتينات الخالية من الدهون، لذا يوصى بتناول الأسماك والدواجن بدلا من اللحوم الحمراء أو المصنعة.

5- الألبان، فيمكن أن يفيد تناول الحليب الكامل الدسم خصوبة الإناث، ولكن على الرجال الالتزام بالمنتجات القليلة الدسم.

6-الأطعمة المصنعة، إذ يجب تجنبها للرجال والنساء لتأثيرها سلبا على الخصوبة.

7-مادة الكافيين، إذ يجب تجنبها للرجال والنساء لتأثيرها سلبا على الخصوبة.

8- مادة الكحول، إذ يجب تجنبها للرجال والنساء لتأثيرها سلبًا على الخصوبة.

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