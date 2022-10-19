روسيا: الوضع بأوكرانيا “متوتر” ولا نستبعد اتخاذ “قرارات صعبة”

تواصل – فريق التحرير:

في تصريحات لا تخلو من نبرات التهديد، أعلنت السلطات الروسية أن الوضع في أوكرانيا “متوتر”، وأنها لا تستبعد اتخاذ “قرارات صعبة”.

كييف تستخدم أساليب حرب محظورة في خيرسون

وأوضح قائد القوات الروسية في أوكرانيا، أنه لدى موسكو معلومات حول إمكانية استخدام نظام كييف لأساليب حرب محظورة في خيرسون، وأن قيادة الناتو تطالب كييف بعمليات هجومية على محور خيرسون بغض النظر عن الضحايا، مؤكدًا أن الجيش الروسي سيضمن المغادرة الآمنة للسكان من خيرسون.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: إنها تواصل الهجمات على أهداف عسكرية ومنشآت طاقة في أوكرانيا.

وأكد الكرملين في جوابه عن مجال العقيدة النووية الروسية، أنها تشمل الأقاليم التي انضمت إلى الاتحاد الروسي وسنؤمّن أراضيها.

تدمير 30% من محطات الطاقة الكهربائية في أوكرانيا

من ناحية أخرى، قال الرئيس الأوكراني: إن 30% من محطات الطاقة الكهربائية في أوكرانيا دُمرت منذ العاشر من أكتوبر بسبب القصف الروسي.

وأضاف أن بلاده تسعى إلى حشد رد فعل دولي مناسب إزاء استخدام روسيا المسيرات الإيرانية، وأن طلب روسيا من إيران طائرات مسيرة دليل على إفلاس موسكو العسكري والسياسي، لافتًا إلى أن نظام الدفاع الجوي الألماني Iris-T أثبت فعاليته.

فيما طالبت مندوب أوكرانيا في رسالة لمجلس الأمن، أنه يجب اعتبار نقل المسيرات من إيران لروسيا انتهاكا لقرار المجلس رقم 2231، مشيرًا إلى أن تقديرات كييف أن لدى إيران خططا لتصدير مئات الطائرات المسيرة إلى روسيا.

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