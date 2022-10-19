الموارد البشرية: توطين نشاط الخدمات الاستشارية بالتوازي مع نطاقات

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن قرار توطين نشاط الخدمات الاستشارية يأتي بالتوازي مع نطاقات ويطبق على المهن المستهدفة، وكذلك العقوبات المنصوص عليها نظاماً بغض النظر عن نطاق المنشأة في نطاقات، أي أنه لا يؤثر نطاق المنشأة في نطاقات على احتساب نسبة التوطين للمهن المستهدفة، وفقًا لعكاظ.

وأوضحت أنه سيتم تطبيق القرار على العمل الفعلي، وفي حال اختلاف المسمى المهني عن العمل الفعلي يتم تطبيق العقوبة المنصوص عليها نظاماً.

وأكدت الوزارة أنها تعمل على خلق فرص وظيفية لائقة للمواطنين من خلال عدة مبادرات يتم إطلاقها، ولتحقيق ذلك تراجع الوزارة بشكل دوري نسبة التوطين المطلوبة عبر إحصاء عدد الخريجين والباحثين عن العمل وقدرة استيعاب السوق لضمان مشاركة الخريجين في سوق العمل بشكل تلقائي.

تطبيق القرار على المنشآت والكيانات

وأشارت إلى أنه سيتم تطبيق القرار على المنشآت والكيانات في المهن المستهدفة والعقود التي تبرمها المنشآت التي تمارس نشاط الخدمات الاستشارية مع الجهات الحكومية ويطبق على كل عقد بشكل مستقل.

وأضافت أنه سيتم القرار على العقود الجديدة التي تبرم بعد دخول النسبة حيز التنفيذ وتكون بحسب المرحلة الأولى أو الثانية.

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