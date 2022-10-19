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خدمة اليوم.. خطوات التسجيل في أكاديمية هدف للقيادة
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خدمة اليوم.. خطوات التسجيل في أكاديمية هدف للقيادة

خدمة اليوم.. خطوات التسجيل في أكاديمية هدف للقيادة

خدمة اليوم.. خطوات التسجيل في أكاديمية هدف للقيادة
٠٧:٣٤:٣٨ ص، الأربعاء، ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات التسجيل في أكاديمية هدف للقيادة، حيث أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية، أن هذه الخدمة تتيح الالتحاق ببرامج أكاديمية بهدف إعداد وتطوير قيادات المستقبل الوطنية من منسوبي القطاع الخاص للجنسين، وتوليهم قيادة المنشآت في المملكة، وذلك تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، عن طريق عدد من الخطوات والشروط.

* الخطوات:

1 – تأكد من استيفاء شروط الالتحاق بالبرنامج.

2 – سجّل عبر البوابة الوطنية للعمل (طاقات).

* المتطلبات:

1 – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2 – أن يكون على رأس العمل في إحدى منشآت القطاع الخاص.

3 – أن يكون حاصلاً على شهادة بكالوريوس كحد أدنى.

4 – أن يكون لديه 5 سنوات خبرة عملية كحد أدنى.

5 – خبرة في الإشراف أو الإدارة لا تقل عن سنتين.

6 – إتقان اللغة الإنجليزية.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 920020301 “، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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الكلمات الدلالية:
أكاديمية هدف للقيادة الموارد البشرية خدمة اليوم خطوات التسجيل صندوق التنمية

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