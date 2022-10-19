احذر.. غسول الفم قد يصيبك بهذا المرض الخطير

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كشف باحثون، أن غسول الفم يمكن أن يؤدي إلى زيادة ضغط الدم.

وأوضح الباحثون أن مادة كيميائية في غسول الفم تعرف باسم “الكلورهيكسيدين” يمكن أن تقتل البكتيريا النافعة المنتجة لأكسيد النيتريك (أو أكسيد النيتروجين، NO)، ما يؤدي بدوره إلى رفع ضغط الدم الانقباضي.

غسول الفم يرفع ضغط الدم

من جانبه، قال البروفيسور ناثان بريان، إن “أكسيد النيتريك هو أحد أهم جزيئات الإشارات المنتجة في جسم الإنسان”، وفق موقع “روسيا اليوم”.

وأكمل أنه “نظرًا لأن أكسيد النيتريك هو وحدة إشارات منتشرة في كل مكان، فقد يكون للتأثيرات الجهازية للبكتيريا المنتجة عن طريق الفم تأثيرات مهمة على صحة الإنسان تتجاوز الحفاظ على ضغط الدم”.

وللتوصل إلى نتيجة بحثهم، استخدم الباحثون التسلسل الجيني للحمض النووي الريبوسومي (rRNA) وتحليله لفحص ما إذا كان إدخال غسول الفم بالكلورهيكسيدين مرتبطًا بتغيير في التركيب البكتيري للسان.

ووجد الباحثون أن غسول الفم يؤثر على البناء البكتيري ويؤثر على ضغط الدم، ولكنه يؤثر على نوع واحد فقط من ضغط الدم.

وبشكل عام، ترتبط صحة الفم بصحة الجهاز العصبي من خلال الدراسات التي وجدت أن بعض أشكال أمراض اللثة يمكن أن تزيد من خطر إصابة الشخص بحالات عصبية تنكسية.

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