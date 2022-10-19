الأربعاء، ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
احذر.. غسول الفم قد يصيبك بهذا المرض الخطير
خدمة اليوم.. خطوات التسجيل في أكاديمية هدف للقيادة
الأرصاد يتوقع طقسًا مستقرًا وسماء صحوًا على عدة مناطق في المملكة
بتصميم فريد.. «رينو» تكشف عن أحدث إصداراتها سيارة «4Ever Trophy»
«الأرصاد» يحذر أهالي مكة المكرمة والشرقية: ضباب كثيف يعيق الرؤية الأفقية
ثعبان على متن طائرة أمريكية .. ماذا حدث للركاب؟

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

احذر.. غسول الفم قد يصيبك بهذا المرض الخطير

احذر.. غسول الفم قد يصيبك بهذا المرض الخطير

احذر.. غسول الفم قد يصيبك بهذا المرض الخطير
٠٧:٣٨:٣٧ ص، الأربعاء، ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف باحثون، أن غسول الفم يمكن أن يؤدي إلى زيادة ضغط الدم.

وأوضح الباحثون أن مادة كيميائية في غسول الفم تعرف باسم “الكلورهيكسيدين” يمكن أن تقتل البكتيريا النافعة المنتجة لأكسيد النيتريك (أو أكسيد النيتروجين، NO)، ما يؤدي بدوره إلى رفع ضغط الدم الانقباضي.

غسول الفم يرفع ضغط الدم

من جانبه، قال البروفيسور ناثان بريان، إن “أكسيد النيتريك هو أحد أهم جزيئات الإشارات المنتجة في جسم الإنسان”، وفق موقع “روسيا اليوم”.

وأكمل أنه “نظرًا لأن أكسيد النيتريك هو وحدة إشارات منتشرة في كل مكان، فقد يكون للتأثيرات الجهازية للبكتيريا المنتجة عن طريق الفم تأثيرات مهمة على صحة الإنسان تتجاوز الحفاظ على ضغط الدم”.

وللتوصل إلى نتيجة بحثهم، استخدم الباحثون التسلسل الجيني للحمض النووي الريبوسومي (rRNA) وتحليله لفحص ما إذا كان إدخال غسول الفم بالكلورهيكسيدين مرتبطًا بتغيير في التركيب البكتيري للسان.

ووجد الباحثون أن غسول الفم يؤثر على البناء البكتيري ويؤثر على ضغط الدم، ولكنه يؤثر على نوع واحد فقط من ضغط الدم.

وبشكل عام، ترتبط صحة الفم بصحة الجهاز العصبي من خلال الدراسات التي وجدت أن بعض أشكال أمراض اللثة يمكن أن تزيد من خطر إصابة الشخص بحالات عصبية تنكسية.

اقرأ أيضًا:

تحذير من استخدام غسول الفم بعد تنظيف الأسنان.. لهذا السبب

الكلمات الدلالية:
ارتفاع ضغط الدم الضغط ضغط الدم غسول الفم

مواد ذات صلة

المزيد
شرطة الرياض تطيح بعصابة نَشْل وسَلْب المارة باستخدام الدراجات النارية (فيديو)

شرطة الرياض تطيح بعصابة نَشْل وسَلْب المارة باستخدام الدراجات النارية (فيديو)

١٠:٤٥ ص، الأحد، ٠٧ مايو ٢٠١٧
استدعاء 860 سيارة “هوندا” لاحتمال انفراج “الإيرباق” بدون سبب

استدعاء 860 سيارة “هوندا” لاحتمال انفراج “الإيرباق” بدون سبب

١٢:٢٣ م، الخميس، ١٩ فبراير ٢٠١٥
“مدني الشمالية” يحذر من تسبب ذوبان الجليد في جريان الأودية

“مدني الشمالية” يحذر من تسبب ذوبان الجليد في جريان الأودية

١٠:٠٧ ص، الأربعاء، ٠٧ يناير ٢٠١٥
«شرطة الرياض» تُفكك 6 تشكيلات عصابية.. وتقبض على 42 مطلوبًا

«شرطة الرياض» تُفكك 6 تشكيلات عصابية.. وتقبض على 42 مطلوبًا

٠٢:٥٧ م، الثلاثاء، ١١ أكتوبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *