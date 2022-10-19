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الأرصاد يتوقع طقسًا مستقرًا وسماء صحوًا على عدة مناطق في المملكة

الأرصاد يتوقع طقسًا مستقرًا وسماء صحوًا على عدة مناطق في المملكة

الأرصاد يتوقع طقسًا مستقرًا وسماء صحوًا على عدة مناطق في المملكة
٠٧:٣١:١٢ ص، الأربعاء، ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يسود طقس مستقر على معظم مناطق المملكة، وسماء صحو إلى غائمة جزئيًا على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية 

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-30 على الجزء الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

ومن المتوقع أن تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية بسرعة 10-20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وجنوبية غربية تتحول تدريجيًا شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-20كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من ربع المتر إلى متر ، وحالة البحر خفيف الموج.

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