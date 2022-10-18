«الأرصاد» يحذر أهالي مكة المكرمة والشرقية: ضباب كثيف يعيق الرؤية الأفقية

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توقع المركز الوطني للأرصاد، بمشيئة الله، حالة من التقلبات الجوية، على منطقتي مكة المكرمة والشرقية، تستمر حتى صباح اليوم الأربعاء.

وتشمل الحالة الجوية، تكون للضباب الكثيف يتسبب في تدني الرؤية الأفقية، لاسيما على الطرق السريعة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن تستمر الحالة الجوية على منطقتي مكة المكرمة حتى الساعة الثامنة صباحاً، بينما تستمر على الشرقية حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الخميس بمشيئة الله.

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