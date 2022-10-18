بتصميم فريد.. «رينو» تكشف عن أحدث إصداراتها سيارة «4Ever Trophy»

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كشفت الشركة الفرنسية “رينو” عن أحدث إصداراتها للسيارات رباعية الدفع، السيارة “4Ever Trophy”، بتصميم فريد ومواصفات قياسية لمعايير الأمان والرفاهية.

مواصفات 4Ever Trophy

وقالت “رينو” إن سيارتها الجديدة “4Ever Trophy” بنيت المركبة على منصات CMF-BEV المعدلة، وحصلت على هيكل بطول 4 أمتار و16 سنتيمترا، ومسافة بين محوري العجلات تبلغ 257 سم، حسب “روسيا اليوم”.

وانفردت السيارة “4Ever Trophy” بالشكل المميز لغطاء المحرك والفتحات الموجودة عليه، وشكل المصابيح الخلفية، وتصميم ممتصات الصدمات الجانبية، وشكل ملحقات تثبيت الأمتعة على السقف.

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الشكل والإمكانات

ويمنح التصميم الفريد لـ “4Ever Trophy” مظهرا قويا، مع أدخال ملامح الحداثة عليها بنفس الوقت، إذ حصلت المركبة على ممتصات صدمات وإطارات بارزة لحجرات العجلات، وعلى إطارات كبيرة وعريضة للطرق الوعرة، أما واجهتها الزجاجية فتزينت بشعار رينو المضيء والمصابيح المميزة جدا التي تعمل بأحدث تقنيات LED.

وتمتلك “4Ever Trophy” أحدث التقنيات التي توفر معايير الرفاهية والأمان للركاب، كما تطرح بمحركات كهربائية بعزم 136 حصانا، وستجهز ببطاريات باستطاعة 42 كيلوواط، ويفترض أن يبدأ إنتاجها التسلسلي لتطرح بأعداد كبيرة عام 2024.