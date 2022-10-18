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ثعبان على متن طائرة أمريكية .. ماذا حدث للركاب؟
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ثعبان على متن طائرة أمريكية .. ماذا حدث للركاب؟

ثعبان على متن طائرة أمريكية .. ماذا حدث للركاب؟

ثعبان على متن طائرة أمريكية .. ماذا حدث للركاب؟
٠٢:٤٩:٣٨ ص، الأربعاء، ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت الرحلة رقم 2038، التي قامت بها الطائرة الأمريكية التابعة لشركة يونايتد إيرلاينز، اضطرابا كبيرا، إثر ظهور ثعبان على متن الطائرة، وهي تستعد للتوقف، بعد نهاية رحلة من فلوريدا إلى نيو جيرسي.

ثعبان في درجة رجال الاعمال

وقال أحد الركاب لقناة نيوز 12 نيوجيرزي المحلية إنه عندما تحركت الطائرة من المدرج إلى البوابة، بدأ الركاب في درجة رجال الأعمال في الصراخ ورفع أقدامهم عن الأرض، بعد ظهور ثعبان من نوع “الرباط” وهو غير مؤذ، حسب هيئة الموانئ في نيويورك ونيو جيرسي.

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مسؤولو المطار يسيطرون على الوضع

من جانبها، قالت المتحدثة باسم هيئة الموانئ، شيريل آن ألبيز، في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن مسؤولي السيطرة على الحيوانات في المطار، وأفراد من شرطة الهيئة كانوا في انتظار الطائرة عند البوابة، وأخذوا الثعبان، الذي أطلق لاحقا في البرية، حسب “إرم نيوز”.

وأضافت أنه لم تقع إصابات ولم يؤثر الحادث على عمليات المطار، فيما غادرت الطائرة نيوارك في وقت لاحق، ولم يشر أحد من الأطراف المعنية إلى كيفية صعود الثعبان على متن رحلة طيران تجاري.

الكلمات الدلالية:
أمريكا ثعبان على متن طائرة رحلة طيران شركة يونايتد إيرلاينز فلوريدا نيوجيرسي

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