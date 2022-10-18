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الإدارة الأمريكية توجه رسالة للكونجرس بشأن تسليح أوكرانيا
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الإدارة الأمريكية توجه رسالة للكونجرس بشأن تسليح أوكرانيا

الإدارة الأمريكية توجه رسالة للكونجرس بشأن تسليح أوكرانيا

الإدارة الأمريكية توجه رسالة للكونجرس بشأن تسليح أوكرانيا
٠٢:٢٥:٢٩ ص، الأربعاء، ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكد البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية طلبت من الكونغرس صلاحيات إضافية لتسريع عمليات نقل الأسلحة إلى أوكرانيا وحلفاء وشركاء آخرين لواشنطن.

وقال البيت الأبيض، في بيان له مساء أمس “إن الحديث يدور حول إنشاء ما يسمى بصندوق اقتناء الذخائر المهمة وحساب تحويل الصادرات الدفاعية.

وتابع البيان إن طلب الإدارة استند إلى “الدروس المستفادة من الجهود الأمريكية الجارية لتقديم مساعدة إضافية لأوكرانيا”.

في سياق متصل، أعرب عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي عن مخاوفهم بشأن احتمال استنفاد مخزون الأسلحة الأمريكية بسبب المساعدة العسكرية المخصصة لكييف، والتي تصل إلى مليارات الدولارات.

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الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الإدارة الأمريكية البيت الأبيض روسيا كييف

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