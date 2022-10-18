متحدثة الحكومة البريطانية تستشهد بحديث للنبي ﷺ

تواصل – فريق التحرير:

غردت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، روزي دياز، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مستشهدة بحديث للنبي ﷺ يحض على فضيلة دنيوية.

ما من مسلم يغرس غرسا

وقالت دياز: “من بين ما وصلني في تعليقاتكم سابقاً وألهمني كثيراً، هذا الحديث النبوي:”مَا مِن مُسلم يَغرِسُ غَرْسًا أو يَزرَعُ زَرْعًا فيأكُلُ مِنه طَيرٌ أو إنسَانٌ أو بهيْمَةٌ إلا كان لهُ بهِ صَدقَةٌ”

وأضافت أن هذا الحديث ملهم: “فهو يجعلنا نتأمّل في دورة الحياة وأهميّة أن نهتم بجميع الكائنات الحيّة من حولنا”.

فيما لقيت تغريدة المسؤولة البريطانية تفاعلا واسعا من متابعي “تويتر”.

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تتزامن مع مؤتمر المناخ

وأوضحت دياز، في تغريدة أخرى، أنها قررت الاستشهاد بالحديث النبوي، قبيل قمة المناخ المزمع انعقادها في مصر، وقال: “لا بد وأنكم خمنتم بعد الحديث النبوي الشريف الذي نشرته أمس أنني سأبدأ في الحديث عن موضوع يتعلّق بالبيئة”.

وأضافت: “إنه موضوع يتعلق بتغير المناخ خصّيصاً في وقت يستعدّ فيه العالم لمناقشة هذا الموضوع مجدّداً خلال قمة “كوب 27″ التي ستنعقد في شرم الشيخ بمصر الشهر المقبل”.

وعقبت بتغريدة ثالثة، أوردت فيها: “لقد شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في الآونة الأخيرة، تغيّراً مناخيا غير عادي تسبّب في العديد من الكوارث الطبيعية أدّت إلى خسائر مادية وبشرية كبيرة، نسرد فقط البعض منها هنا”.