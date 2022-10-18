بوريل يتراجع ويعتذر عن تصريحاته بشأن أوروبا والعالم

تواصل – فريق التحرير:

أصدر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، قبل قليل، بيانا، اعتذر من خلاله عن تصريحات سابقة، استنكرتها دولة الإمارات بشكل رسمي.

أساءوا فهم كلامي

وقال بوريل إن البعض أساء فهم تصريحاته التي أدلى بها خلال افتتاح الأكاديمية الدبلوماسية الأوروبية الجديدة، في بلجيكا، الأسبوع الماضي، حين وصف أوروبا بأنها “حديقة”، ومعظم العالم بأنه “غابة”.

وأورد: ” لقد أساء البعض تفسير الاستعارة على أنها مركزية أوروبية استعمارية.. أنا آسف إذا شعر البعض بالإهانة”، وتابع مبررا تصريحاته بأن: “كلمتا الحديقة والغابة ليستا من اختراعي، البعض يكرهها حقا لأنها كانت من الكلمات التي استخدمها المحافظون الجدد في الولايات المتحدة، لكنني بعيد عن هذه المدرسة من الفكر السياسي”.

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تلميحات عنصرية

وأنكر بوريل أن تكون في تصريحاته تلمحيات “عنصرية”، مبينا أن: “إشارتي إلى “الغابة” ليس لها دلالة عنصرية أو ثقافية أو جغرافية. ولسوء الحظ، فإن “الغابة” منتشرة في كل مكان، بما في ذلك أوكرانيا. يجب أن نأخذ هذا الاتجاه على محمل الجد وكانت تلك هي رسالتي للطلاب. يجب ألا نتراجع وراء الأمن الزائف للجدران والانعزالية”.

الإمارات تحتج

وقررت الخارجية الإماراتية استدعاء، القائم بأعمال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، مطالبة بتفسير مكتوب لتصريحات بوريل، معلنة رفضها لتلك التصريحات التي تنطوي على “عنصرية”.