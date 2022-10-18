أسهل الطرق لإرسال الملفات والنصوص والصور بين الجوال والحاسوب (فيديو)

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أوضح الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي طريقة سهلة لإرسال الملفات والنصوص والصور وأي شيء بين الجوال والحاسوب.

وقال الحمادي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “هذه الطريقة تغنيك عن فتح الواتساب على الجهاز لإرسال الملفات لأنه قد يخترق خصوصيتك!”.

وأضاف أن الطريقة التي يمكن استخدامها لنقل امللفات، سهلة وسريعة وباستخدام خدمات Google مباشرة، من خلال الخطوات التالية:

– فتح خدمات جوجل

– من المتجر تحميل جوجل شات

– ومن الخدمات في جوجل ننقر على النقاط التسع

– ثم الضغط على شات

– ثم اتباع الخطوات ليتم نقل الرسائل بكل سهولة

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