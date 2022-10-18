«السديس»: الأمن السيبراني للحرمين الشريفين «خط أحمر»

تواصل- فريق التحرير:

شدد الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، على أن الأمن السيبراني للحرمين الشريفين خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

وأكد “السديس”، في كلمة ألقاها تزامناً مع شهر التوعية بالأمن السيبراني خلال حلقة نقاش أقامتها رئاسة الحرمين، أن الرئاسة تتعامل مع مخاطر الاختراقات وفق أعلى المعايير العالمية وبناء على حوكمة تتماشى مع متطلبات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني كونها الجهة الرسمية المعتمدة في المملكة.

كما حذّر من فتح أي مجال للهجمات الأخطبوطية السيبرانية، مطالبا بضرورة إيجاد فضاء سيبراني آمن وموثوق.

وأعلن “السديس”، عن تقديم جائزة كبرى لأفضل مشروع محدث للأمن السيبراني في الحرمين، كما أوصى بتنظيم مؤتمر للأمن السيبراني في الحرمين بالتنسيق مع الهيئة للأمن السيبراني والجهات المعنية والرفع للجهات العليا بذلك.

كما أعلن عن استحداث إدارة خاصة للتوعوية ونشر ثقافة الأمن السيبراني، بالإضافة لتنظيم حلقة نقاش بعنوان “‫لا تفتح مجال”، لمنسوبيها بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

اقرأ أيضًا:

السديس يطلع على ممر السلام على الرسول ﷺ وصاحبيه