الثلاثاء، ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
«السديس»: الأمن السيبراني للحرمين الشريفين «خط أحمر»
«أرامكو»: موعد التقديم في برامج التدريب المهني والجامعي لـ2023
أسهل الطرق لإرسال الملفات والنصوص والصور بين الجوال والحاسوب (فيديو)
إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات متفرقة بالضفة الغربية وغزة
الاسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو.. ومؤشرات الأسهم العالمية
الغضب يتزايد.. 30 يوما من الاحتجاجات في إيران للإطاحة بدولة الملالي

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

«السديس»: الأمن السيبراني للحرمين الشريفين «خط أحمر»

«السديس»: الأمن السيبراني للحرمين الشريفين «خط أحمر»

«السديس»: الأمن السيبراني للحرمين الشريفين «خط أحمر»
٠١:٠٨:١٧ ص، الأربعاء، ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

شدد الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، على أن الأمن السيبراني  للحرمين الشريفين خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

وأكد “السديس”، في كلمة ألقاها تزامناً مع شهر التوعية بالأمن السيبراني خلال حلقة نقاش أقامتها رئاسة الحرمين، أن الرئاسة تتعامل مع مخاطر الاختراقات وفق أعلى المعايير العالمية وبناء على حوكمة تتماشى مع متطلبات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني كونها الجهة الرسمية المعتمدة في المملكة.

كما حذّر من فتح أي مجال للهجمات الأخطبوطية السيبرانية، مطالبا بضرورة إيجاد فضاء سيبراني آمن وموثوق.

وأعلن “السديس”، عن تقديم جائزة كبرى لأفضل مشروع محدث للأمن السيبراني في الحرمين، كما أوصى بتنظيم مؤتمر للأمن السيبراني في الحرمين بالتنسيق مع الهيئة للأمن السيبراني والجهات المعنية والرفع للجهات العليا بذلك.

كما أعلن عن استحداث إدارة خاصة للتوعوية ونشر ثقافة الأمن السيبراني، بالإضافة لتنظيم حلقة نقاش بعنوان “‫لا تفتح مجال”، لمنسوبيها بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

اقرأ أيضًا:

السديس يطلع على ممر السلام على الرسول ﷺ وصاحبيه

الكلمات الدلالية:
الأمن السيبراني الحرمين الشريفين السديس خط احمر

مواد ذات صلة

المزيد
كندا.. قانون جديد لمكافحة «التطرف» ومخاوف من استهدافه للمسلمين

كندا.. قانون جديد لمكافحة «التطرف» ومخاوف من استهدافه للمسلمين

٠٤:١٢ م، الثلاثاء، ٠٩ يونيو ٢٠١٥
وفاة أب وإصابة 4 من أفراد عائلته في انقلاب سيارة بطريق “الرياض – الطائف”

وفاة أب وإصابة 4 من أفراد عائلته في انقلاب سيارة بطريق “الرياض – الطائف”

١٢:٣٢ ص، الأربعاء، ١٠ ديسمبر ٢٠١٤
الجوف.. استمرار المعارك بين المقاومة الشعبية والحوثيين في «اليتمة والمهاشمة»

الجوف.. استمرار المعارك بين المقاومة الشعبية والحوثيين في «اليتمة والمهاشمة»

٠٩:٣٥ م، الخميس، ٠٤ يونيو ٢٠١٥
الصحة تسجل حالتي وفاة بـ”كورونا” في الرياض والطائف

الصحة تسجل حالتي وفاة بـ”كورونا” في الرياض والطائف

١١:٠٥ م، الأحد، ٠٥ أكتوبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *