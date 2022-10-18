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الاسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو.. ومؤشرات الأسهم العالمية

الاسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو.. ومؤشرات الأسهم العالمية

الاسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو.. ومؤشرات الأسهم العالمية
١٢:٤٨:٤٨ ص، الأربعاء، ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

سجّل الجنيه الإسترليني، بختام تعاملات أمس الثلاثاء، تراجعاً مقابل الدولار الأمريكي، وكذلك العملة الأوروبية الموحدة “يورو”.

فقد انخفض الجنيه مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.37 % ليتداول عند 1.1309 دولار، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.47 %، إلى 1.1478 يورو.

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سوق الأسهم الأمريكية

ارتفعت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، مساء أمس الثلاثاء،، عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.

فقد أغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 337.98 نقطة، بما يعادل 1.12%, ليغلق عند 30523.80 نقطة، فيما صعد مؤشر ناسداك المجمع 96.60 نقطة أو 0.90%, ليغلق عند 10772.40 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 42.03 نقطة أو 1.14%, ليغلق عند 3719.98 نقطة.

الأسهم البريطانية تغلق على ارتفاع

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) أمس، على ارتفاع بنسبة 0.24 %، فقد سجل المؤشر فوتس 100 مكاسب تعادل 16.50 نقطة، ليصل إلى 6936.74 نقطة.

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