الاسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو.. ومؤشرات الأسهم العالمية

تواصل – واس:

سجّل الجنيه الإسترليني، بختام تعاملات أمس الثلاثاء، تراجعاً مقابل الدولار الأمريكي، وكذلك العملة الأوروبية الموحدة “يورو”.

فقد انخفض الجنيه مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.37 % ليتداول عند 1.1309 دولار، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.47 %، إلى 1.1478 يورو.

اقرأ أيضا:

الجنيه الإسترليني يرتفعُ مقابل الدولار واليورو.. وهذه أسعار العملات والمعادن والنفط

سوق الأسهم الأمريكية

ارتفعت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، مساء أمس الثلاثاء،، عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.

فقد أغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 337.98 نقطة، بما يعادل 1.12%, ليغلق عند 30523.80 نقطة، فيما صعد مؤشر ناسداك المجمع 96.60 نقطة أو 0.90%, ليغلق عند 10772.40 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 42.03 نقطة أو 1.14%, ليغلق عند 3719.98 نقطة.

الأسهم البريطانية تغلق على ارتفاع

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) أمس، على ارتفاع بنسبة 0.24 %، فقد سجل المؤشر فوتس 100 مكاسب تعادل 16.50 نقطة، ليصل إلى 6936.74 نقطة.