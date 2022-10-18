تحول مفاجئ.. روسيا: لم ولن نهدد أوكرانيا بالسلاح النووي

تواصل- فريق التحرير:

أكدت روسيا أنها لم تهدد أوكرانيا ولن تهددها باستخدام السلاح النووي، وذلك بعد أن أثارت تصريحات “كييف” حول إمكانية مراجعة الوضع غير النووي لأوكرانيا، والتي من شأنها أن تعني محاولة لامتلاك أسلحة نووية على حساب نظام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية،قلقًا شديدًا في موسكو.

وصرح نائب مدير إدارة منع الانتشار وتحديد الأسلحة في الخارجية الروسية كونستانتين فورونتسوف، أن موسكو لم تهدد كييف ولا تهددها بأسلحة نووية.

وقال فورونتسوف: “كما تعلمون، تم اعتماد مذكرة بودابست فيما يتعلق بانضمام أوكرانيا إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية كدولة غير حائزة للأسلحة النووية.

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وتابع: ووفقا للمذكرة، أعادت روسيا تأكيد التزامها تجاه أوكرانيا بعدم استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها ضد الدول غير الحائزة للأسلحة النووية، هذا الالتزام يتم الوفاء به بالكامل على الدوام”.

وأضاف فورونتسوف أن “روسيا لم تهدد أوكرانيا بأسلحة نووية ولا تهدد بها”.

وشدد على أنه: “بالنظر إلى تصريحات كييف الأخيرة حول الحاجة إلى ضربات نووية وقائية من قبل دول الناتو ضد روسيا، فإن هذا غير مقبول بشكل مزدوج وغير مقبول بشكل قاطع”.

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