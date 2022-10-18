الغضب يتزايد.. 30 يوما من الاحتجاجات في إيران للإطاحة بدولة الملالي

تواصل – فريق التحرير:

دخلت الاحتجاجات الإيرانية، اليوم، شهرها الثاني، في ظل عزم الإيرانيين على الإطاحة بنظام الملالي، وأيضا في ظل أوضاع اقتصادية متردية، أججت اشتعال المظاهرات، في كافة مدن ومحافظات إيران، ومن كافة الأطياف والأعمال والمستويات.

وفي الوقت نفسه، استمرت ممارسات عناصر الشرطة الإيرانية، والحرس الثوري، تجاه المتظاهرين من أطياف الشعب، من قتل واعتقالات وانتهاكات علنية، وعلى مرأى ومسمع من الجميع، موثقة بالصوت والصورة.

مظاهرات طهران والجامعات

وواصل طلاب مختلف الجامعات الإيرانية، بما فيها طهران وشيراز وجامعات محافظتي كيلان ومازندران، شمالي إيران، احتجاجاتهم اليوم الثلاثاء، ورفعوا شعارات تضامنا مع المحتجين في البلاد، حسب “إيران إنترناشيونال”.

وفي الوقت نفسه، استمر خروج طلاب المدارس في مسيرات نهارية، تجوب شوارع المدن والمناطق، وتدعو الشعب إلى الانضمام، وتهتف بـ”الموت لخامنئي” و”الموت للديكتاتور”.

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حرق صور وتماثيل قيادات الملالي

عمد متظاهرون إيرانيون، خلال الأسابيع الماضيية، إلى الخروج في مظاهرات ومسيرات ليلية، واستهداف مقرات الباسيج التابعة للحرس الثوري، وكذلك الصور والتماثيل العملاقة في معظم المناطق، لمرشد إيران خامنئي، وقيادات الدولة والحرس الثوري.

وتتوالي يوميا صور وفيديوهات توثق قيام المتظاهرين بحرق صور خامنئي وقيادات الملالي في كافة المحافظات، وكذلك التمثايل المقامة لقاسم سليماني وغيره.

وأشعل متظاهرون النار في مقرات الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني، حيث وثقت مقاطع فيديو، تناقلها نشطاء ومتابعون عبر منصات التواصل الاجتماعي، وبالأخص “تويتر”، حرق مقرات الباسيج في عدد كبير من المدن الإيرانية.

وأظهر مقطع فيديو، قيام محتجين بإضرام النيران في مقر الباسيج التابع للحرث الثوري، في مدينة إيلام “عيلام”، المعروف باس مقر “أبو ذر”.

وفي مدينة مشهد أيضا، قام متظاهرون بإشعال النيران في مقر الباسيج، فيما يوجه المحتجون غضبهم نحو عناصر الحرس الثوري ويستهدفون مقراتهم في مختلف المدن، ضمن فعاليات ليلية.

السلطة الإيرانية تتراجع

ذكرت تقارير أن وزارة الخارجية الإيرانية اجتمعت مع قيادات أحزاب إصلاحية في البلاد، لبحث حلول لاحتواء الثورة على نظام “الخميني”.

وقدم الإصلاحيون لائحة شروط تبدو أقرب إلى النصائح مطالبين بعرضها على المرشد الأعلى علي خامنئي، لا على وزير الداخلية أو حتى رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي.

وأشار إلى أن الإصلاحيين وضعوا لائحة مطالب يمكنها وقف الاحتجاجات، أبرزها اعتذار الشرطة عن مقتل مهسا أميني ومحاكمة المتسببين فيه.

انتهاك حقوق الأطفال

كشفت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أن أكثر من 23 طفلا قتلوا خلال الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ اسابيع.

وطالبت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، السلطات الإيرانية بإنهاء “الانتهاك الخطير” لحقوق الأطفال، خلال قمع الاحتجاجات المستمرة للأسبوع الرابع على التوالي تنديدًا بقمع الشرطة للمظاهرات السلمية.

وقتلت مهسا أميني في 16 من سبتمبر الماضي، على يد شرطة الأخلاق الإيرانية، بحجة عدم ارتداءها زيا مناسبا، وتبعتها خلال المظاهرات التي اندلعت احتجاجا على مقتلها، المراهقة نيكا شاكرمي 16 عاما، واتهم أهلها الشرطة الإيرانية بقتلها