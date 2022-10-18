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إقفال طرح شهر أكتوبر 2022م بقيمة 700 مليون ريال
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إقفال طرح شهر أكتوبر 2022م بقيمة 700 مليون ريال

إقفال طرح شهر أكتوبر 2022م بقيمة 700 مليون ريال

إقفال طرح شهر أكتوبر 2022م بقيمة 700 مليون ريال
١١:٥٥:١٦ م، الثلاثاء، ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أعلن المركز الوطني لإدارة الدَّين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر أكتوبر 2022م, ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة  بالريال السعودي، حيث وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب حوالي 3,127 مليارات ريال ، وحُدد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 700 مليون ريال .

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، بلغ حجم الأولى 300 مليون ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2029م.

وبلغت الشريحة الثانية 300 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2032م, فيما بلغت الشريحة الثالثة 100 مليون ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2037م.

الكلمات الدلالية:
استثمار اقتصاد المركز الوطني لإدارة الدين طرحَ شهر أكتوبر

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