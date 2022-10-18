تحرك مهم من «الشورى» بسبب تباين رواتب الموظفين

تواصل- فريق التحرير:

بعد شكوى البعض من تباين رواتب الموظفين، طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة، التي عقدها الثلاثاء، برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس المجلس، صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” بإيجاد ضوابط للحد من هذا التباين في رواتب المواطنين.

وجاء تحرك “الشورى” بسبب شكاوى البعض من الذين يتم توظيفهم من خلال برامج الصندوق، حيث طالب الشورى بحلول بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

واتخذ المجلس قراره بعد أن قدمت لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1442/ 1443هـ، التي قدمها تحت قبة المجلس رئيس اللجنة عبدالله بن أحمد آل طاوي.

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ودعا”الشورى”، الصندوق إلى استكمال جهوده مع الجامعات في دعم وإنشاء مكاتب تدريب وتأهيل وتوظيف الخريجين والمتوقع تخرجهم من الجنسين، لزيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل، ورفع نسبة التوظيف.

وطالب المجلس في القرار نفسه الصندوق بالعمل على سرعة اعتماد خطته الاستراتيجية وفق التوجه الاستراتيجي لصندوق التنمية الوطني، كما دعا الصندوق إلى التنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة لإيجاد مقار حكومية بديلة للعقارات المستأجرة له.

التنسيق مع الجهات ذات العلاقة

كما طالب المجلس الصندوق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالعمل على تعظيم الاستفادة من منصة “صيفي” في التدريب الميداني للطلاب والطالبات، بما يدعم إيجاد فرص التدريب المناسب، ويرفع من جودته.

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