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براتب 13000 ريال.. وظائف شاغرة في نيوم الاجتماعية
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براتب 13000 ريال.. وظائف شاغرة في نيوم الاجتماعية

براتب 13000 ريال.. وظائف شاغرة في نيوم الاجتماعية

براتب 13000 ريال.. وظائف شاغرة في نيوم الاجتماعية
١١:١١:٠٤ م، الثلاثاء، ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت نيوم الاجتماعية (شركاء نيوم)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة ، من حمَلة شهادات الثانوية فأعلى في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في نيوم؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مهندس مدني.

مدير أمن المجتمعات.

مساعد مدير.

كاتب تسجيل الحضور والانصراف.

مساعد إداري.

كاتب تسجيل الحضور والانصراف.

حارس امن.

مهندس مدني.

مدير موارد بشرية (الدمام).

مسؤول سلامة مهنيه.

مدير موارد بشرية.

مدير أمن ( الدمام).

مهندس امن وسلامه مهنيه.

سائق اسعاف.

وغيرها …

طريقة التقديم :

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

الكلمات الدلالية:
فرص عمل نيوم الاجتماعية وظائف شاغرة وظائف نيوم

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