من المحيط للخليج.. دعم عربي واسع لموقف المملكة بشأن قرار مجموعة أوبك+

تواصل – وكالات:

أعربت معظم الدول العربية عن تضامنها مع المملكة، ومؤازرتها في التمسك بكل الخطوات اللازمة لحماية أمنها واستقرار المنطقة، واستنكرت التصريحات حول قرار أوبك+ ، موكدة أن القرار خاص بالتحالف وله دوافع وأبعاد اقتصادية.

وأصدرت وزارات الخارجية في بلدان الكويت، ومصر، وسلطنة عمان، والبحرين، والإمارات، وجيبوتي، والأردن، والسودان، والجزائر، والمغرب، وتونس، والعراق، بيانات، تؤكد وقوف بلادها بجانب المملكة، ودعم قراراتها.

بيان جامعة الدول العربية

وأعلنت جامعة دول العربية، تضامنها الكامل مع المملكة، بعد ما وصفته بالحملة الإعلامية السلبية ضدها على خلفية قرار “أوبك+” بتخفيض إنتاج النفط.

وأعربت الجامعة، في بيان، عن استنكارها ورفضها لما يمكن تسميته بالحملة السلبية من التصريحات الإعلامية ضد المملكة في أعقاب صدور قرار “أوبك+” بتخفيض جزئي لإنتاج النفط بالدول الأعضاء في المجموعة

وأضاف البيان أن “تلك التصريحات تبتعد عن الحقائق ولا تتأسس سوي علي تسييس كامل لقرارات اقتصادية بحتة”

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الأردن يدعم خطوات المملكة

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الثلاثاء، عن دعمها لكل الخطوات التي تتخذها السعودية لحماية أمنها واستقرارها ومصالحها.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي “إن الوزارة تتابع باهتمام ردود الأفعال على قرار منظمة أوبك+، تخفيض إنتاج النفط وما أنتجه القرار من تجاذبات”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

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تونس: القرار اتخذ بالإجماع

أكدت الجمهورية التونسية دعمها لموقف المملكة العربية السعودية بشأن قرار مجموعة “أوبك+” في خفض إنتاج النفط.

وأوضحت “الخارجية التونسية” في بيان، أن القرار اتخذ بإجماع دول المجموعة كافةً الذي جاء من منطلق طبيعته التقنية البحتة، وارتباطه بتوازنات العرض والطلب التي تفرضها السوق العالمية التي تشهد عدم استقرار.

السودان:قرار الخفض له اعتبارات اقتصادية بحتة

أفادت الخارجية السودانية – في بيان – أن الخرطوم تتابع باهتمام تداعيات القرار الذي صدر عن اجتماع “أوبك بلس” الأخير حول تخفيض إنتاج النفط بواقع مليوني برميل يومياً، كونها عضواً في المجموعة.

وأشار البيان إلى أن القرار بني على اعتبارات اقتصادية بحتة، وعلى حقائق العرض والطلب، بما يحقق استقرار أسواق الطاقة، ويخدم مصالح جميع المتعاملين فيها.

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موقف المملكة وقرار أوبك +

يذكر أن المملكة رفضت الانتقادات الموجهة لقرار أوبك+ بخفض إنتاج النفط بمليوني برميل يوميا اعتباراً من نوفمبر.

وقال بيان لوزارة الخارجية، في وقت سابق، إن الخطوة تستند فقط إلى الهدف الأساسي للتحالف، وهو استقرار السوق وتجنب التقلبات.

وأعربت المملكة عن رفضها التام للتصريحات التي تحدثت عن انحيازها في صراعات دولية. وأوضحت الخارجية السعودية أن “المملكة ترفض اعتبار قرار أوبك+ مبنيا على دوافع سياسية ضد أميركا”.

وقال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع، ” نستغرب اتهام المملكة بالوقوف مع روسيا في حربها ضد أوكرانيا”. وأضاف :” الجدير بالذكر أن هذه الاتهامات الزائفة لم تأت من حكومة أوكرانيا”.

وتابع وزير الدفاع :” على الرغم من أن قرار أوبك، الذي اتخذ بالإجماع، كان لدوافع اقتصادية بحتة، إلا أن البعض اتهم المملكة بوقوفها بجانب روسيا.. إيران كذلك عضو في أوبك، فهل يعني هذا أن المملكة وقفت بجانب إيران أيضًا؟”.

الدول العربية تقف بجوار المملكة

أعربت مملكة البحرين عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، ورفضها القاطع لتسييس قرار مجموعة أوبك + أو عدِّه انحيازاً في صراعات دولية.

فيما أكد الشيخ نواف الجابر الأحمد الصباح، أمير دولة الكويت، حرص بلاده على الحفاظ على التوازن في أسواق النفط بما يعود بالنفع على المستهلكين والمنتجين على حد سواء.

مصر والإمارات تدعمان

وتوالت مواقف الدول العربية، تأييدا لموقف المملكة بشأن قرار “أوبك+” بخفض إنتاج النفط، فبعد أن أعلنت الإمارات العربية المتحدة دعمها؛ أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا، قالت فيه إن مصر تتابع عن كثب وباهتمام أصداء القرار الذي صدر مؤخراً عن أوبك+ وما أثير حوله من تجاذبات.

موقف موحد في المغرب والعراق

وأعلن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، دعم بلاده للمملكة ، مؤكدا أنها تسير في الاتجاه الصحيح، في الحفاظ على مصالحها، وكذلك أمن واستقرار المنطقة.

كما أكدت الجمهورية العراقية أن تخفيض مجموعة “أوبك بلس” للإنتاج مرتبط باستقرار السوق ومتطلباته، وأوضح بيان الخارجية العراقية أن بغداد ترفض أي سياسة هادفة إلى الضغط، وتدعم موقف المنظمة ولاسيما المملكة.