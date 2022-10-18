مجلس الوزراء يثمن مضامين الخطاب السنوي لـ«خادم الحرمين» بافتتاح أعمال مجلس الشورى

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ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر السلام بجدة.

وثمن مجلس الوزراء يثمّن مضامين الخطاب السنوي لـ خادم الحرمين الشريفين لدى افتتاحه – رعاه الله – أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى.

واطلع مجلس الوزراء على فحوى المحادثات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول في الأيام الماضية، ومنها الرسالتان اللتان تلقاهما خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من جلالة ملك المملكة المغربية، وكذلك مضمون الاتصال الهاتفي الذي أجراه سمو ولي العهد بفخامة رئيس أوكرانيا.