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الناتو: مئات محطات التشويش في طريقها لأوكرانيا لمواجهة المسيرات الروسية
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الناتو: مئات محطات التشويش في طريقها لأوكرانيا لمواجهة المسيرات الروسية

الناتو: مئات محطات التشويش في طريقها لأوكرانيا لمواجهة المسيرات الروسية

الناتو: مئات محطات التشويش في طريقها لأوكرانيا لمواجهة المسيرات الروسية
١٠:٢٨:٢٦ م، الثلاثاء، ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكد الأمين العام لحلف الناتو، اليوم الثلاثاء، ينس ستولتنبرغ أن الحلف سيزود أوكرانيا بمئات المحطات لمواجهة الطائرات بدون طيار الروسية.

وأوضح ستولتنبرغ في منتدى برلين للسياسة الخارجية: “أن الناتو في الأيام المقبلة سيقدم لأوكرانيا أنظمة لمواجهة الطائرات المسيرة، والمئات من محطات التشويش”.

الاستعداد لكافة الاحتمالات

وتابع ينس ستولتنبرغ، الثلاثاء، أن الحلف مستعد لكافة الاحتمالات، وقال “لن نقبل تهديدات روسيا المستمرة باستخدام النووي”.

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كما بين في مؤتمر في برلين حول السياسة الخارجية للحلف، أن خطر استخدام أسلحة نووية ضد أوكرانيا منخفض، مبيناً أن الحلف يأخذ التهديدات بجدية.

وتابع “نحذر روسيا من أن استخدام الأسلحة النووية سيكون له عواقب وخيمة”.

زيادة الدعم لكييف

ولفت ستولتنبرغ، إلى أن الأسلحة التي سيزود بها الناتو أوكرانيا تحدث فرقا في الصراع الدائر بين البلدين، وأضاف”يجب زيادة الدعم العسكري لكييف لكي تستمر بمواجهة القوات الروسية”.

وتابع “قدمنا دعما لأوكرانيا من الأسلحة الموجودة لدى دول الناتو، لذلك علينا أن نعيد تسليح أنفسنا ونستمر بزيادة التسليح لكييف”.

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الكلمات الدلالية:
المسيرات الروسية الناتو اوكرانيا حلف الناتو روسيا

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