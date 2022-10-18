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الكويت.. أول استقالة بعد ساعات من تشكيل الحكومة الجديدة

الكويت.. أول استقالة بعد ساعات من تشكيل الحكومة الجديدة

الكويت.. أول استقالة بعد ساعات من تشكيل الحكومة الجديدة
١٠:٣٥:٠٣ م، الثلاثاء، ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

بعد ساعات من تشكيل الحكومة الجديدة بمرسوم أميري، عقب تعثرات كبيرة بسبب خلافات بين القوى السياسية، تقدم نائب وزير الخارجية باستقالته.

وحسب  صحيفة “الراي” الكويتية، فإن وزير الخارجية في الحكومة الجديدة الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، أصدر قراراً بقبول استقالة نائب وزير الخارجية السفير مجدي الظفيري.

وأوضحت الصحيفة أن “قرار قبول استقالة الظفيري التي تقدَم بها أمس الإثنين، يعتبر نافذاً اعتباراً من اليوم الثلاثاء”.

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وأفادت عدة صحف محلية أمس الإثنين، بأن “السفير الظفيري قدَم استقالته إلى وزير الخارجية”، دون أن تتطرق إلى أسباب هذه الاستقالة التي جاءت عقب عام ونصف العام من تعيينه في هذا المنصب.

ولم تتطرق وزارة الخارجية عبر حسابها الرسمي إلى استقالة الظفيري أو قبولها، في حين أنها أشارت في تغريدة نشرتها اليوم الثلاثاء عبر حسابها في “تويتر” إلى أحد الاجتماعات التي أجراها السفير علي سليمان السعيد وأرفقت اسمه بلقب “نائب وزير الخارجية بالوكالة”.

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الكلمات الدلالية:
استقالة الحكومة الجديدة الكويت مجلس الأمة

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