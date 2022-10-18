«الحربي» يكشف سر ارتفاع الهاشتاقات في تويتر ويوجه نصيحة للمستخدمين

تواصل – فريق التحرير:

كشف الخبير التقني سالم الحربي سر ارتفاع الهاشتاقات في موقع التدوينات المصغرة تويتر.

وقال الحربي، في تغريدة عبر “تويتر”: “إن سبب ارتفاع الهاشتاق في تويتر هو إنك تغرد فيه”.

وأضاف أن أغلب الهشاتاقات ترتفع بسبب انه بعض المستخدمين يغردون عن شخص يدافعون عنه فيرتفع الهاشتاق رقم1 “.

وتابع سالم الحربي “حالياً اغلب هاشتاقات تويتر غير مفهومه والتزام الصمت فيها واجب ومطلب حتى لا تظلم أحد بدون قصد بسبب إنك غردت في الهاشتاق”.

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