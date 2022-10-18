أسعار النفط تعاود الهبوط بعد ارتفاعات مؤقتة

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تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف من تباطؤ النشاط الاقتصادي، وانخفاض الطلب على الوقود من الصين، التي مازالت تتمسك بإجراءات صارمة في مكافحة جائحة كورونا.

النفط الآن

هبطت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتا، أي 0.45 % إلى 91.21 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتا بنسبة 0.48 % إلى 85.05 دولار للبرميل.

وكان الخام الأمريكي ارتفعا بأكثر من1%، في وقت سابق، من التعاملات الصباحية لليوم، بسبب ضعف الدولار، الذي يجعل النفط أرخص للمشترين من حملة العملات الأخرى.

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النفط في المعاملات الصباحية

ووفقا لموقع sa.investing، سجلت أسعار النفط برنت اليوم للعقود الآجلة تسليم ديسمبر، صعوداً بمقدار 0.74 نقطة ومعدل تغير قدره 0.81% في الاتجاه الصاعد، ليتم التداول عند 92.37 دولار للبرميل الواحد، مقارنة بسعر الإغلاق في الجلسة السابقة والبالغ 91.62 دولار للبرميل.

في الوقت نفسه، ارتفعت قيمة العقود الآجلة تسليم ديسمبر للنفط الخام في هذه اللحظة، بمقدار 0.69 نقطة، ونسبة تغير 0.82% في الاتجاه الموجب، ليتم التداول عند 85.18 دولار للبرميل مقارنة بالسعر عند إغلاق جلسة الأمس والبالغ 84.53 دولار للبرميل، فيما كان الافتتاح عند 84.87 دولار للبرميل.