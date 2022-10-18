تفاصيل تحرير ماليزيا فلسطينيًا اختطفه «الموساد» على أراضيها (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

تمكنت السلطات الماليزية من تحرير مواطن فلسطيني، اختطفه عملاء لجهاز الموساد التابع لدولة الاحتلال من العاصمة كوالالمبور في أواخر سبتمبر الماضي، حيث قاموا بتعذيبه لانتزاع معلومات منه عن إمكانيات حماس في برمجة الكمبيوتر.

ونقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن قناة الجزيرة وصحيفة Malaysia’s New Straits Times أن “العملاء المتورطين في اختطاف المواطن الفلسطيني تلقوا تدريبات خاصة تحت إشراف الموساد في دول أوروبية”.

وبينت أن عملية الخطف حصلت “يوم 28 سبتمبر أثناء دخوله سيارة مع مواطن آخر هو أيضا من غزة، وقيل أن كليهما من خبراء برمجة الكمبيوتر”.

وأوضحت التقارير أن “الرجل الثاني تم تحذير بالابتعاد بينما كان العناصر ينقلون هدفهم إلى سيارة، وعلى الاثر سارع لتنبيه السلطات بالحادث”.

اقرأ أيضًا:

ماليزيا تحتجز ناقلة روسية.. تعرف على السبب

وحسب الصحيفة الماليزية فإن “الفلسطيني المخطوف نقل إلى كوخ على بعد حوالي ساعة من كوالالمبور وربط على كرسي وأجرى معه عملاء استخبارات تحقيقا عبر الفيديو بشأن ارتباطه بكتائب عز الدين القسام، وأرادوا معرفة خبرته في تطوير تطبيقات الكمبيوتر، وقوة حركة حماس في تطوير البرمجيات”.

وقالت إن “التحقيق استمر لحوالي 24 ساعة، قبل أن تداهم السلطات الماليزية الموقع وتعتقل العملاء الماليزيين المتورطين بعملية الخطف”، مشيرة إلى أن “المواطن الفلسطيني أصيب بجروح متعددة بسبب عمليات الضرب من قبل العملاء وأنه غادر ماليزيا منذ ذلك الحين”.