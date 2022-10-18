أهم 10.. تنفيذ حد القتل على مصري وتحذير هام من التعليم للطلاب والمعلمين

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، والتي جاءت كالتالي:

عاجل.. طعن جِدَّه حتى الموت.. تنفيذ حكم القتل حدًا بأحد الجناة في “جازان”

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل حدًا بأحد الجناة بمنطقة جازان، وفيما يلي نصه.. المزيد هنا :

«الداخلية»: 3 بيانات لن يطلبها منك موظف البنك

قالت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، إن هناك 3 بيانات لن يطلبها منك موظف البنك.. المزيد هنا

تحذير عاجل من «التعليم» للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين: سنة سجن وغرامة 500 ألف ريال

شددت وزارة التعليم على منع التصوير في المدارس والمنشآت التعليمية من جميع منسوبي التعليم والطلبة وأولياء الامور وغيرهم.. المزيد هنا

ولي عهد الكويت يبكي أثناء تلاوة هذه الآية أمام مجلس الأمة (فيديو)

لم يتمالك ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، دموعه خلال إلقاء كلمة في أولى جلسات مجلس الأمة الجديد بعد الانتخابات، اليوم الثلاثاء.. المزيد هنا

بطاقة تسهيلات لذوي الإعاقة.. مزاياها وموعد وطريقة وشروط الحصول عليها

تساؤلات واستفسارات عديدة بشأن بطاقة تسهيلات لذوي الإعاقة، وموعد وآلية وطريقة الحصول عليها، وشروطها المطلوبة للاستفادة منها ومزايا التي تقدمها للمستفيدين… المزيد هنا

أول تهديد صريح بالنووي.. الكرملين يعلن عن 4 مناطق لن يسمح بضربها

أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، عن مناطق تقع تحت حماية الترسانة النووية الروسية، ما يعني أن أي تهديد لسيادتها سيقابل بالرد النووي.. المزيد هنا

في خطوات بسيطة.. 3 حالات لتغيير رقم جوالك في منصة أبشر

قالت منصة “أبشر”، إنه يمكن تغيير رقم الجوال المسجل بمنصة أبشر، وذلك في 3 حالات.. المزيد هنا

أبرزها الهاتف والمقاطعة.. 5 محظورات عند مجالسة كبار السن

أوصى مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، تجنب 5 أمور خلال التواصل مع كبار السن ومجالستهم، أبرزها عدم الحديث في الهاتف أو مقاطعتهم خلال الحديث.. المزيد هنا

حساب المواطن: اصرف 6 دفعات مع تنشيط حسابك البنكي بهذه الحالة

قال برنامج حساب المواطن، إن المستفيد يمكنه عقب تنشيط حسابه البنكي وتأكيد التنشيط أن يحصل على 6 من الدفعات المعلقة كد أقصى.. المزيد هنا :

منصة تكشف أنواع الوثائق والمستندات في طلبات تملك العقارات

كشفت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات “إحكام” عن أنواع الوثائق والمستندات في طلبات تملك العقارات.. المزيد هنا