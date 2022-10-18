الثلاثاء، ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
«تيك توك» يجري تحديثات على «اللايف».. تعديلات تحمي الأطفال
في 3 خطوات.. «توكلنا» يتيح خدمة استعراض بطاقات ذوي الإعاقة
«فلكية جدة»: زخة شهب الجباريات تصل لذروة تساقطها في هذا الموعد
كان عضوًا في هيئة استشارية بجدة.. من هو أحمد السعدون رئيس مجلس الأمة الكويتي؟
بدء نزع ملكية 32 عقارًا لتوسعة مدخل «الأوجام» بالقطيف
بقيمة 1.2 مليار ريال.. المملكة تصدر 215 ألف طن من التمور

الرئيسية

 /

تقنية

 /

«تيك توك» يجري تحديثات على «اللايف».. تعديلات تحمي الأطفال

«تيك توك» يجري تحديثات على «اللايف».. تعديلات تحمي الأطفال

«تيك توك» يجري تحديثات على «اللايف».. تعديلات تحمي الأطفال
٠٩:١٨:٥٢ م، الثلاثاء، ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أكد تطبيق “تيك توك”، اليوم الثلاثاء، أنه تم إجراء تعديلات وتغييرات كبيرة في نظام البث المباشر “اللايف”.

وأوضح تيك توك، أن هذه التغيرات منها ما يتعلق بأدوات صناعة والفئة العمرية المسموح لها بإنشائه ومتابعته.

وتابع :”ابتداءً من 23 نوفمبر المقبل، سيقتصر “اللايف” على المستخدمين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما على الأقل بدلا من 16 عاما”.

اقرأ أيضا:

ميزة معقدة في تيك توك .. تفقدك حسابك بشكل نهائي (فيديو)

كما سيتم منح المستخدمين ميزة توجيه بثهم إلى البالغين فقط، وتمكينهم جنبا إلى جنب مع التطبيق في فلترة بعض المفردات المحظورة، مع ميزة الظهور ببث مباشر مع خمسة ضيوف.

وأوضح تطبيق “تيك توك”، في بيان له اليوم، أن “البث المخصص للكبار فقط يمكن استخدامه لأمور لا يرغب صانع المحتوى بمشاركتها مع الصغار، مثل تجارب الحياة التي يريد إبقاءها موجهة للكبار فقط”.

ونوه أيضا أن تلك التغييرات جاءت لـ”حماية المستخدمين وصناع المحتوى لدينا، لاسيما صغار السن.

اقرأ أيضا:

أخفق في حماية الأطفال.. «تيك توك» يواجه غرامة مالية قدرها 27 مليون جنيه إسترليني

الكلمات الدلالية:
الأطفال البث المباشر اللايف النشء تطبيق تيك توك تيك توك

مواد ذات صلة

المزيد
10 مميزات «مذهلة» لنظام تشغيل «آبل» القادم iOS 10

10 مميزات «مذهلة» لنظام تشغيل «آبل» القادم iOS 10

٠٥:٢٦ م، الأربعاء، ٢٢ يونيو ٢٠١٦
مكافأة كبيرة لمن يكتشف ثغرة أمنية خطيرة في «إكس بوكس»

مكافأة كبيرة لمن يكتشف ثغرة أمنية خطيرة في «إكس بوكس»

١٢:٤٤ ص، الأثنين، ٠٣ فبراير ٢٠٢٠
«مايكروسوفت» قد تكشف عن حاسبها منخفض التكلفة CloudBook

«مايكروسوفت» قد تكشف عن حاسبها منخفض التكلفة CloudBook

٠٥:٠٩ م، الثلاثاء، ١٨ أبريل ٢٠١٧
(واتس أب): 27 مليار رسالة في 24 ساعة

(واتس أب): 27 مليار رسالة في 24 ساعة

٠٦:٥٣ م، الأحد، ١٦ يونيو ٢٠١٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *