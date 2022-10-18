«تيك توك» يجري تحديثات على «اللايف».. تعديلات تحمي الأطفال

تواصل – فريق التحرير:

أكد تطبيق “تيك توك”، اليوم الثلاثاء، أنه تم إجراء تعديلات وتغييرات كبيرة في نظام البث المباشر “اللايف”.

وأوضح تيك توك، أن هذه التغيرات منها ما يتعلق بأدوات صناعة والفئة العمرية المسموح لها بإنشائه ومتابعته.

وتابع :”ابتداءً من 23 نوفمبر المقبل، سيقتصر “اللايف” على المستخدمين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما على الأقل بدلا من 16 عاما”.

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كما سيتم منح المستخدمين ميزة توجيه بثهم إلى البالغين فقط، وتمكينهم جنبا إلى جنب مع التطبيق في فلترة بعض المفردات المحظورة، مع ميزة الظهور ببث مباشر مع خمسة ضيوف.

وأوضح تطبيق “تيك توك”، في بيان له اليوم، أن “البث المخصص للكبار فقط يمكن استخدامه لأمور لا يرغب صانع المحتوى بمشاركتها مع الصغار، مثل تجارب الحياة التي يريد إبقاءها موجهة للكبار فقط”.

ونوه أيضا أن تلك التغييرات جاءت لـ”حماية المستخدمين وصناع المحتوى لدينا، لاسيما صغار السن.

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