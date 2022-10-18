كان عضوًا في هيئة استشارية بجدة.. من هو أحمد السعدون رئيس مجلس الأمة الكويتي؟

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اختار أعضاء مجلس الأمة الكويتي، اليوم الثلاثاء، النائب أحمد عبدالعزيز السعدون (88 عاما) رئيسا للمجلس بالتزكية.

وفور توليه منصبه، أعرب السعدون عن أمله في أن تكون المرحلة المقبلة “مرحلة إنجاز بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وذلك بعد الخلافات التي شهدها المجلس السابق حتى صدور مرسوم بحله.

وتصدر “السعدون” تريند موقع جوجل في المملكة، وفي هذا الصدد نرصد أبرز المعلومات عنه وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الكويتية “كونا” وحسابه الرسمي.

1- وُلد السعدون في 12 نوفمبر عام 1934.

2- عمل كوكيل مساعد لشؤون البرق والهاتف في وزارة البريد والبرق والهاتف حتى ترك العمل الحكومي في عام 1974.

3- سبق أن شغل السعدون منصب رئيس مجلس الأمة في الفصول التشريعية: السادس عام 1985، والسابع عام 1992، والثامن عام 1996.

4- انتُخب عضوا لمجلس الأمة لعشرة فصول متتالية منذ عام 1975.

5- انتُخب أيضًا رئيسًا للمجلس في الفصل التشريعي المًبطل عام 2012.

6- استمرت عضويته بالمجلس لـ11 فصلًا متتاليًا حتى عام 2012.

7- كان من مؤسسي كل من نادي النهضة الرياضي عام 1955 ونادي كاظمة الرياضي عام 1964.

8- كان أمين سر نادي النهضة الرياضي حتى إغلاق الحكومة للأندية عام 1959.

9- كان أمين سر نادي كاظمة الرياضي منذ تأسيسه وحتى عام 1968 واستمر في عضوية مجلس إدارة النادي حتى عام 1982.

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10- ترأس السعدون الاتحاد الكويتي لكرة القدم منذ عام 1968 حتى عام 1976.

11- انتُخب كنائب لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عن قارة آسيا في سبتمبر 1974 واستمر في منصبه حتى عام 1982.

12- كان عضوًا في الهيئة الاستشارية العليا التي تم تشكيلها بجدة في المملكة في نوفمبر 1990 خلال فترة احتلال القوات العراقية للكويت.

13- اُختير لعضوية لجنة التنسيق المنبثقة عن الهيئة الاستشارية العليا، وتولى كذلك رئاسة لجنة إعادة البناء المنبثقة عن الهيئة الاستشارية العليا.

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