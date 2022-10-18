«فلكية جدة»: زخة شهب الجباريات تصل لذروة تساقطها في هذا الموعد

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أعلنت الجمعية الفلكية بجدة أن زخة شهب الجباريات السنوية تصل إلى ذروة تساقطها، ابتداء من منتصف ليل الجمعة الموافق 21 من أكتوبر الجاري، وخلال الساعات قبل شروق شمس السبت 22 أكتوبر.

وأوضحت “فلكية جدة” أنه خلال العام الجاري يكون القمر في طور هلال نهاية الشهر المتناقص ولن يظهر حتى ساعات الفجر، لذلك لن يؤثر ضوءه على رؤية الشهب حتى وقت متأخر من الليل بسماء الوطن العربي.

تنشط بين أكتوبر ونوفمبر

من جانبه، قال المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة: “يتوقع أن تنتج الشهب أفضل عروضها في الساعات حول الساعة 05:00 فجرًا بالتوقيت المحلي عندما تكون نقطة إشعاعها مرتفعه في السماء”.

وأضاف: “تعبر الكرة الأرضية في هذا الوقت من العام خلال الأجسام النيزكية المنتشرة على طول مدار المذنب هالي مصدر هذه الشهب، والتي تضرب الغلاف الجوي للأرض وتحترق على ارتفاع حوالي 70 إلى 100 كيلومتر وتظهر لنا في صورة شهب ولكن ليس لها تأثير على كوكبنا”.

وتنشط شهب الجباريات سنوياً خلال الفترة من 2 أكتوبر إلى 7 من نوفمبر، وهي ليست من زخات الشهب القوية وهي غير معروفة بانتاج العواصف الشهابية، فعادة من موقع مظلم في عدم وجود وظروف جوية مثالية يمكن رؤية ما بين 10 الى 20 شهاب بالساعة عند ذروتها، طبعا هناك دائما عنصر المفاجأة المحتملة عندما يتعلق الأمر بزخات الشهب، والأمر متروك للرصد الميداني.

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ما هي شهب الجباريات

تعرف شهب الجباريات بأنها شهب سريعة للغاية حيث تندفع إلى الغلاف الجوي بسرعة 66 كيلومتر بالثانية، وهذه الشهب تعتبر خافته لكنها تعوض ذلك الخفوت عن طريق انتاجها ذيول من الغاز المتأين يستمر لبضعة ثوان بعد اختفاء الشهاب نفسه، وفي بعض الأحيان يمكن ان يكون الشهاب ساطعًا بشكل استثنائي ويتفتت إلى أجزاء.

إن نقطة إشعاع شهب الجباريات توجد في إتجاه نجوم الجبار او الجوزاء والتي ترصد مرتفعه في السماء بالأفق الجنوبي الشرقي عند منتصف الليل خلال شهر اكتوبر ومن هنا جاءت تسمية هذه الشهب.

تعتبر نجوم الجبار (الجوزاء) واحدة من أسهل المجموعات النجمية التي يمكن التعرف عليها حيث تضم ثلاثة نجوم على خط واحد متوسطة اللمعان تمثل حزام الجبار والمع نجم في السماء الشعرى يقع إلى الجنوب من نجوم الجبار .

رصد شهب الجباريات

ونصح أبو زاهرة بأنه لمحاولة رؤية شهب الجباريات يجب أن يكون الرصد من موقع مظلم بعيداً عن أضواء المدن، وليس على الراصد النظر مباشرة نحو نجوم الجبار لرؤية الشهب حيث يمكن أن تظهر من كل الاتجاهات في جميع أنحاء السماء ولكن عند تتبع مسار الشهب سوف يلاحظ أنها تنطلق ظاهريًا من نقطة شمال النجم منكب الجوزاء.

جدير بالذكر أن المذنب هالي – مصدر شهب الجباريات – سيكون اقترابه التالي من الشمس (نقطة الحضيض) في يوليو 2061.