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بدء نزع ملكية 32 عقارًا لتوسعة مدخل «الأوجام» بالقطيف
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بدء نزع ملكية 32 عقارًا لتوسعة مدخل «الأوجام» بالقطيف

بدء نزع ملكية 32 عقارًا لتوسعة مدخل «الأوجام» بالقطيف

بدء نزع ملكية 32 عقارًا لتوسعة مدخل «الأوجام» بالقطيف
٠٨:٥٣:٠٣ م، الثلاثاء، ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت بلدية محافظة القطيف، عن البدء في إجراءات نزع ملكية 32عقاراً ببلدة ‫الأوجام بمحافظة القطيف، بطول 600 متر، وعرض ٣٠ متراً، بهدف تطوير وتوسعة مدخل بلدة الأوجام.

وأضافت البلدية أنها ستقوم بالتواصل مع أصحاب العقارات الواقعة ضمن الشوارع المراد تطويرها لمراجعتها واستكمال إجراءاتها وتقديم الإثباتات.

وكشفت بلدية القطيف عن الوثائق المطلوبة لنزع الملكية، والتي تضمنت التالي:

1- صورة الصك مع الأصل.

2- صورة الهوية الوطنية مع الأصل.

3- صورة الوكالة “إن وجد” مع الأصل.

4- صورة رخصة البناء إن وجد.

5- صورة الولاية للأوقاف مع الأصل.

6- العنوان الوطني.

7- خطاب من أحد البنوك المحلية يتضمن رقم الأيبان ورقم الهوية الوطنية.

8- صورة من صك حصر الوراثة “إن وجد” مع الأصل.

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الكلمات الدلالية:
بلدة الأوجام توسعة مدخل محافظة القطيف نزع ملكية

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