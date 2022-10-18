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بقيمة 1.2 مليار ريال.. المملكة تصدر 215 ألف طن من التمور
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بقيمة 1.2 مليار ريال.. المملكة تصدر 215 ألف طن من التمور

بقيمة 1.2 مليار ريال.. المملكة تصدر 215 ألف طن من التمور

بقيمة 1.2 مليار ريال.. المملكة تصدر 215 ألف طن من التمور
٠٨:٤٧:٣٩ م، الثلاثاء، ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

استعرض المجلس الدولي للتمور، خلال جلسات منتدى المعرض الزراعي، الذي يقام برعاية وزارة البيئة والمياه والزراعة، بمركز الرياض للمؤتمرات والمعارض، في المدة من 17 إلى 20 أكتوبر الجاري، أبرز مؤشرات إنتاج وتسويق التمور في المملكة، وذلك عبر ورقة علمية بعنوان “التسويق الإلكتروني عبر سلاسل الإمداد في قطاع التمور”.

1.5 مليون طن إنتاج محلي

وتناولت الورقة أهداف وتوجهات المجلس، لتطبيق آليات التحول الرقمي في تسويق التمور، تحقيقًا للجودة، والإسهام في رفع مستوى الدخل والمعيشة للعاملين في مجال التمور، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي بين الدول الأعضاء لتطوير قطاع التمور.

وأوضحت الجلسة أن الإنتاج المحلي من التمور في المملكة بلغ 1.5 مليون طن، فيما قفزت صادراتها من التمور إلى 215 ألف طن بقيمة 1.2 مليار ريال، وبلغ حجم صادرات المنتجات التحويلية للتمور 47 ألف طن.

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سبل الحد من الهدر الغذائي

من جانبها، قدّمت المؤسسة العامة للحبوب ورقة حول “آثار خفض نسبة الفاقد والهدر من الأغذية على استدامة الغذاء العالمي”، حيث أشار إلى أن المملكة أطلقت العديد من المبادرات للحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، مستعرضًا نسب الفقد والهدر الغذائي بالمملكة وسُبل الحد منها، متناولًا بالتفصيل أهم مسببات الفقد والهدر، والآثار المترتبة عليها.

وأبانت المؤسسة العامة للحبوب أنها نفّذت مشروع “دراسة المسح الميداني لقياس الفقد والهدر الغذاء وسُبل الحد منها”، حيث أوضحت الدراسة أن إجمالي الانفاق الاستهلاكي للطعام والمشروبات والتبغ بالمملكة بلغ 219 مليار ريال، وبلغت نسبة الهدر في الغذاء 18% بقيمة 40.4 مليار ريال.

وشهدت الجلسة الثالثة تقديم عددٍ من أوراق العمل، من قبل خبراء من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وعددٍ من الدول.

الكلمات الدلالية:
الرياض المجلس الدولي للتمور المنتجات التحويلية للتمور صادرات التمور قطاع التمور منتدى المعرض الزراعي وزارة البيئة والمياه والزراعة

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