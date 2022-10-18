الثلاثاء، ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
خلاف جديد بين بريطانيا والصين.. ماذا يحدث؟
أغرب بلاغ في الهند.. يقدمه طفل عمره 3 سنوات
وزارة الدفاع تحقق المركز الأول بمسابقة أفضل محارب سيبراني على مستوى الشرق الأوسط
أول تهديد صريح بالنووي.. الكرملين يعلن عن 4 مناطق لن يسمح بضربها
«نوكيا» تعود من جديد بهاتف ذكي يدعم شبكات الجيل الرابع
ما هي تصريحات «بوريل» التي أثارت احتجاج الإمارات رسميًا؟

الرئيسية

 /

دولي

 /

خلاف جديد بين بريطانيا والصين.. ماذا يحدث؟

خلاف جديد بين بريطانيا والصين.. ماذا يحدث؟

خلاف جديد بين بريطانيا والصين.. ماذا يحدث؟
٠٨:٤١:٠٠ م، الثلاثاء، ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

قالت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، إنها تتخذ “خطوات حاسمة” ضد مساع صينية لجذب طيارين سابقين وحاليين في سلاح الجو البريطاني لتدريب عسكرييها.

وتفصيلا، أوضح ناطق باسم وزارة الدفاع البريطانية: “نتّخذ خطوات حاسمة لوقف برامج التجنيد الصينية للبحث عن الكفاءات في أوساط طياري قوات المملكة المتحدة المسلحة الحاليين والسابقين لتدريب عناصر جيش التحرير الشعبي”، وفقا لفرانس برس.

اقرأ أيضا:

بعد اعتذارها عن الأخطاء.. رئيسة وزراء بريطانيا: لن أتنحى عن منصبي

في سياق متصل،  ذكرت وسائل إعلام بريطانية بأن أكثر من 30 طيارا سابقا قبلوا عروضا تتجاوز قيمتها 240 ألف جنيه إسترليني (273750 دولارا) وأن العديد ممن تم تجنيدهم في الخمسينات من عمرهم وغادروا سلاح الجو البريطاني مؤخرا.

وذكرت التقارير بأن هذه الاستراتيجية الصينية مستمرة منذ العام 2019، لكنها ازدادت مؤخرا.

ووفقا للمراقبين، فبينما يشارك عسكريون بريطانيون بشكل دوري في مهمات تدريبية مع جيوش أجنبية، إلا أن أي تعاون لطيارين سابقين مع الصين التي وصفتها لندن بـ”التهديد الأول” للأمن المحلي والعالمي، يشكل مصدر قلق بالغ.

اقرأ أيضا:

إعلان منطقة وقائية في جميع أنحاء بريطانيا بعد تفشي إنفلونزا الطيور

الكلمات الدلالية:
الحكومة البريطانية الصين بريطانيا تدريبات عسكرية هونج كونج

مواد ذات صلة

المزيد
أسرة جندي روسي قتل في سوريا تشكك في الرواية الرسمية

أسرة جندي روسي قتل في سوريا تشكك في الرواية الرسمية

٠٨:٤٦ ص، الأربعاء، ٢٨ أكتوبر ٢٠١٥
أول تعليق من واشنطن على إجلاء مدنيين من شرق أوكرانيا

أول تعليق من واشنطن على إجلاء مدنيين من شرق أوكرانيا

١١:٠١ م، الجمعة، ١٨ فبراير ٢٠٢٢
«الاستئناف» الكويتية عن ترشح دشتي: لا يجوز بالوكالة

«الاستئناف» الكويتية عن ترشح دشتي: لا يجوز بالوكالة

١٢:٣٤ م، الثلاثاء، ٠٨ نوفمبر ٢٠١٦
إذاعة أمريكية: مسلمون يتواصلون مع جيرانهم في نيويورك لتعريفهم بالإسلام

إذاعة أمريكية: مسلمون يتواصلون مع جيرانهم في نيويورك لتعريفهم بالإسلام

٠٧:٣٧ م، الأثنين، ١١ أبريل ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *