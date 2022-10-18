خلاف جديد بين بريطانيا والصين.. ماذا يحدث؟

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قالت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، إنها تتخذ “خطوات حاسمة” ضد مساع صينية لجذب طيارين سابقين وحاليين في سلاح الجو البريطاني لتدريب عسكرييها.

وتفصيلا، أوضح ناطق باسم وزارة الدفاع البريطانية: “نتّخذ خطوات حاسمة لوقف برامج التجنيد الصينية للبحث عن الكفاءات في أوساط طياري قوات المملكة المتحدة المسلحة الحاليين والسابقين لتدريب عناصر جيش التحرير الشعبي”، وفقا لفرانس برس.

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في سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام بريطانية بأن أكثر من 30 طيارا سابقا قبلوا عروضا تتجاوز قيمتها 240 ألف جنيه إسترليني (273750 دولارا) وأن العديد ممن تم تجنيدهم في الخمسينات من عمرهم وغادروا سلاح الجو البريطاني مؤخرا.

وذكرت التقارير بأن هذه الاستراتيجية الصينية مستمرة منذ العام 2019، لكنها ازدادت مؤخرا.

ووفقا للمراقبين، فبينما يشارك عسكريون بريطانيون بشكل دوري في مهمات تدريبية مع جيوش أجنبية، إلا أن أي تعاون لطيارين سابقين مع الصين التي وصفتها لندن بـ”التهديد الأول” للأمن المحلي والعالمي، يشكل مصدر قلق بالغ.

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