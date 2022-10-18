أول تهديد صريح بالنووي.. الكرملين يعلن عن 4 مناطق لن يسمح بضربها

تواصل- وكالات:

أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، عن مناطق تقع تحت حماية الترسانة النووية الروسية، ما يعني أن أي تهديد لسيادتها سيقابل بالرد النووي.

وقال الكرملين، إن المناطق الأوكرانية الأربعة التي ضمتها روسيا قبل أسابيع من أوكرانيا تخضع بالكامل لحماية الترسانة النووية الروسية.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في اتصال مع صحفيين إن “هذه الأراضي أجزاء غير قابلة للانتزاع من روسيا الاتحادية.. وتحظى بنفس القدر من التأمين شأنها شأن بقية الأراضي الروسية”.

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وشنت قوات روسية غارات جوية جديدة على منشآت للطاقة في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، مما تسبب في حدوث عدة انفجارات في منطقة بشمال كييف حيث توجد محطة للطاقة الحرارية.

وقال كيريلو تيموشينكو نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني إن روسيا وجهت ثلاث ضربات لمنشأة طاقة لم يحددها.

وأوضح رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو إن الهجوم استهدف “بنية تحتية حيوية” في شمال كييف.

وقال شهود لوكالة رويترز إن أعمدة من الدخان الكثيف شوهدت تتصاعد في سماء المنطقة.

ولم يفسر أي من المسؤولين ما إن كانت المحطة الحرارية تعرضت للقصف، كما لم يذكروا أية تفاصيل عن سقوط مصابين.