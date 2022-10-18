وزارة الدفاع تحقق المركز الأول بمسابقة أفضل محارب سيبراني على مستوى الشرق الأوسط

تواصل- واس:

حققت وزارة الدفاع المركز الأول في مسابقة “أفضل محارب سيبراني” على مستوى الشرق الأوسط التي نظمها الجيش الأمريكي.

وشارك في المسابقة 29 فريقًا تضم 106 مشاركين من عدة دول بينها الأردن والكويت والعراق وقطر وعُمان، إضافة إلى وحدات عسكرية أمريكية.

وأوضح مدير إدارة الأمن السيبراني في الإدارة العامة لتقنية المعلومات في وكالة خدمات التميز في وزارة الدفاع المهندس باسم الجهني, أن الوزارة شاركت بفريق مكون من خمسة أعضاء من أفرع وزارة الدفاع، حيث اشتملت المسابقة على عدة تحديات، هي: التشفير، التحليل الجنائي، الهندسة العكسية، أمان الويب، واستخبارات المعلومات مفتوحة المصدر.

وأشار إلى قدرات وكفاءة منسوبي الوزارة ومساهمتهم في التحول الرقمي للوزارة، ويتمثل ذلك في إطلاق عدد من مبادرات تقنية المعلومات التي تغطي احتياجات قطاعات الوزارة، وتشمل هذه المبادرات بناء بنية تحتية ذات اعتمادية عالية وأنظمة وتطبيقات مركزية مع الأخذ بأهمية تطبيق ضوابط الأمن السيبرانى.