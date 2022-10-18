أغرب بلاغ في الهند.. يقدمه طفل عمره 3 سنوات

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد ومتابعو موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو، لطفل هندي يبلغ من العمر حوالي 3 سنوات، ذهب إلى أحد مراكز الشرطة لتحرير محضر ضد والدته.

بسبب الشوكولاتة

وذكرت حسابات أن والدة الطفل أخذ منه الشوكولاتة حتى لا يأكل الكثير منها ويمرض، فغضب الطفل، وذهب مشياً لمركز شرطة ورفع شكوى مطالباً بمعاقبة والدته.

اقرأ أيضا:

عملية جراحية لطفل هندي اعتاد “التهام شعر رأسه”

ويظهر الفيديو، شرطية هندية تنقل أقوال الطفل، وهي تبتسم بكتابة البلاغ أمام الصغير ليشعر أن البلاغ حقيقي وكل شيء رسمي، لتخفف من غضبه، وبعد أن فرغ من أقواله، أعطته البلاغ ليوقع عليه.

تفاعل واسع

حاز الفيديو المتداول على تفاعل واسع من متابعي السوشيال ميديا، وبلغت عدد المشهدات نحو 500 ألف مشاهدة، وعلق العديد من رواد “تويتر” على المقطع، متفاعلين مع قصة الطفل.