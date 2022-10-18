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11 مطلبًا لإنهاء الثورة على نظام «الخميني»
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11 مطلبًا لإنهاء الثورة على نظام «الخميني»

11 مطلبًا لإنهاء الثورة على نظام «الخميني»

11 مطلبًا لإنهاء الثورة على نظام «الخميني»
٠٧:٣٧:٣٣ م، الثلاثاء، ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

بدأت السلطات الإيرانية تبحث عن حلول لاحتواء الثورة على نظام “الخميني” والتي تتواصل للشهر الثاني على التوالي.

وفي هذا السياق، كشف أحد قادة الأحزاب الإصلاحية لـ “الجريدة” الكويتية، ، أن وزارة الداخلية عقدت اجتماعاً، غير معلن، مع قادة تلك الأحزاب الإصلاحية ليل الأحد ـ الاثنين، وطلبت من الجميع المساعدة في وقف الاحتجاجات.

وأفاد المصدر – حسب الجريدة- أن الإصلاحيين قدموا لائحة شروط تبدو أقرب إلى النصائح مطالبين بعرضها على المرشد الأعلى علي خامنئي، لا على وزير الداخلية أو حتى رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي.

وأشار إلى أن الإصلاحيين وضعوا لائحة مطالب يمكنها وقف الاحتجاجات، هي:

1 – اعتذار رسمي من قيادة الشرطة عن مقتل مهسا أميني في عهدتها.

2 – إقالة ومحاكمة جميع المقصرين في الحادثة.

3 – اعتقال ومحاكمة كل الذين قاموا بأعمال عنف ضد المدنيين وطلاب الجامعات من الذين كانوا يرتدون ثياباً مدنية وكشف هويتهم والجهاز الأمني الذي يحركهم.

4 – استقالة وزير الداخلية وكل المسؤولين عن قمع المتظاهرين السلميين.

5– إعلان حل شرطة الآداب بشكل كامل ونهائي.

6 ـ الإفراج عن المعتقلين الذين لم يقوموا بأعمال تخريب مثبتة خلال مشاركتهم في الاحتجاجات وإنهاء ملاحقتهم قضائياً.

7 – إلغاء جميع قيود الإنترنت وكل شبكات التواصل الاجتماعي بشكل كامل.

8 – إعادة النظر في تنفيذ القوانين والأحكام الشرعية وتغيير صياغتها بعد مناظرات علنية بين موافقين ومعارضين.

9 – الاعتراف بحرية الإعلام ومنع التعرض للإعلاميين مستقبلاً.

10 – تنفيذ الفصل 27 من الدستور الذي يكفل التجمع والتظاهر السلمي لإبداء الرأي.

11 – إجراء استفتاء عام على تنفيذ البند 177 من الدستور، الذي يسمح بإعادة النظر في الدستور بشكل خاص أو عام وتغييره بشكل جزئي أو كامل.

وأوضح المصدر أن وزير الداخلية، الذي شارك في الاجتماع، وعد بنقل المطالب للرئيس وللمرشد مع التأكيد على استعداده لتقديم استقالته، إذا كانت ستؤدي إلى إرضاء عامة الناس.

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الكلمات الدلالية:
الثورة الإيرانية الخميني مرشد إيران مظاهرات إيران

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