«الأمن والأمان».. ماذا تعرف عن قرية «كمل نومك» بالسودان؟

تواصل – فريق التحرير:

تظل دائما أسماء المدن والقرى والمناطق في مختلف البلاد، علامة على تميزها، بما لها من خصوصية، تنبع من ثقافة البلد وتراثه، أو بقدر ما تثير من تساؤلات لدى من يسمعون عنها من بلاد أخرى.

لكن الأمر يختلف قليلا هذه المرة، فليس اسم البلدة هنا عائد لشيء تراثي أو طابع تتميز به القرية، بل جاء الاسم عبارة عن جملة معروفة لدى الجميع، يستخدمونها في حياتهم اليومية بشكل طبيعي، وهي أبعد ما تكون عن أسماء المدن والبلدان.

“كمّل نومك”.. هل يدل على الكسل؟

قرية “كمل نومك” السودانية”، تتبع مدينة المناقل، إحدى مدن ولاية الجزيرة، المشهورة بالزراعة، وهي تبعد ع العاصمة السودانية الخرطوم بنحو 200 كم، وتشتهر بمواردها الزراعية الكبيرة، لكن ما هو سبب التسمية؟

ينفي أهالي القرية، أن يكون اسمها دليلا على الكسل وحب النوم والخمول، ويرجعون سبب التسمية إلى هو الشعور بالأمن في قريتهم الوادعة، حسب مواقع سودانية.

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وأكد سكان البلدة أن منطقتهم اتسمت، في زمن مؤسسها بالأمان، في وقت كانت فيه مناطق أخرى تعاني عمليات نهب وخطف، فيما يحمل اسم القرية رسالة لسكانها والمجاورين، مفادها: “نم قرير العين، فلن يصيبك أي مكروه”.