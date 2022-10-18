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الكرملين يوضح حقيقة انتهاء التعبئة وموقف «بوتين» الرسمي
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الكرملين يوضح حقيقة انتهاء التعبئة وموقف «بوتين» الرسمي

الكرملين يوضح حقيقة انتهاء التعبئة وموقف «بوتين» الرسمي

الكرملين يوضح حقيقة انتهاء التعبئة وموقف «بوتين» الرسمي
٠٧:٠٣:٢١ م، الثلاثاء، ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكد الكرملين، مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس فلاديمير بوتين لم يعلن انتهاء التعبئة العسكرية في روسيا “حتى الآن” لكن بعض مناطق البلاد أكملت العملية.

وتفصيلا، أوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف “في الوقت الحالي، لا يوجد مرسوم رئاسي بشأن إنهاء التعبئة”.

وتابع : إن بعض المناطق حققت بالفعل الأهداف المحددة، من دون أن يسميها.

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ولفت المسؤول الروسي، إلى أن الطريقة فإن عملية التعبئة الجزئية في طريقها لأن تُنجز وقد أُنجزت في بعض المناطق”.

وختم المسؤول الروسي بقوله “إن السلطات لن تستدعي أكثر من الهدف الذي حدده بوتين وهو 300 ألف جندي.

يشار إلى أن تصريح بيسكوف يأتي بعد يوم من إعلان رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين، إنهاء التعبئة في العاصمة وإغلاق مكاتب التجنيد فيها.

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الكلمات الدلالية:
أوكرانيا التعبئة الكرملين بوتين روسيا

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