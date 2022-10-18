«حرمة العبث بالمال العام » النيابة: هذه الممارسات تستوجب السجن وغرامة تصل لـ100 ألف ريال

تواصل – فريق التحرير:

أكدت النيابة العامة، أن المرافق العامة مشروعات وطنية تستهدف تحقيق المصلحة العامة ونمو النهضة المجتمعية والخدمية واستدامتها.

وأضافت النيابة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يتعين الحفاظ على هذه المكتسبات وحمايتها.

وأكدت النيابة العامة، أن كل من تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة، أو تعمد قطعها أو تعطيلها سواء كان الفاعل أصليا أو شريكا يعاقب بالتالي:

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– التعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرافق أو الغير، بما ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق.

– السجن مدة تصل إلى سنتين

– غرامة تصل إلى مائة ألف ريال

– نشر منطوق الحكم بعد اكتسابه الصفة النهائية

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